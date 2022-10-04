Đồng hồ điểm 12h trưa nay 4/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình vượng sắc, công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 00:25

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này vận trình vượng sắc, công danh thành toại, làm việc gì cũng suôn sẻ, như ý, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Tý

Tý được Chính Ấn che chở nên vận trình khá suôn sẻ. Công việc có người nâng đỡ, chỉ bảo tận tình nên tạo dựng được vị trí vững chắc tại cơ quan. Ngoài ra cấp trên cũng tin tưởng và ưu ái giao thêm cho bạn nhiều trọng trách quan trọng khác.

Hôm nay, Tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 4/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình vượng sắc, công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 1
Hôm nay, Tuổi Tý đón nhận nhiều may mắn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 4/10/2022 hôm nay, tuổi Mão dự đoán sẽ sớm đạt mục tiêu tài chính khi việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn. Thuận lợi nhất là những người buôn bán kinh doanh, bản mệnh có duyên bán hàng nên khách hàng tự tìm tới, chuyện làm ăn vô cùng tốt đẹp.

Trong khi đó người làm công ăn lương sẽ có một làm việc nhàn hạ mà không gặp phải áp lực hay khó khăn nào. Con giáp này nên tranh thủ giải quyết hết những nhiệm vụ còn dang dở ở thời điểm cuối tuần này, chớ để dây dưa sang tuần mới.

Vận tình duyên của Tuổi Mão có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Ba này Tuổi Mão sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 4/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình vượng sắc, công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 2
Vận tình duyên của Tuổi Mão có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ 3 này, Thiên Ấn mở ra cho người tuổi Thìn những cơ hội để tháo gỡ khó khăn trong công việc. Có vài vấn đề xảy ra bất ngờ nhưng bản mệnh nhanh chóng giải quyết một cách hiệu quả, thậm chí có thể xoay chuyển tình thế. Bạn còn nhận được lời khen ngợi của cấp trên và sự ngưỡng mộ từ những người đồng nghiệp xung quanh.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 4/10/2022 hôm nay, đường tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc hơn. Con giáp này đang làm ăn rất thuận lợi, kinh doanh phát đạt, tiền bạc trong nhà chẳng lo túng thiếu.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm khởi sắc, nhân duyên vượng, rất tốt cho người độc thân tìm kiếm được một nửa cho mình vì được nhiều người yêu mến, tìm hiểu. Những cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra duyên phận bất ngờ cho con giáp này.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 4/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình vượng sắc, công danh thành toại, tiền tài thênh thang, cuối năm thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 3
Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm khởi sắc, nhân duyên vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

Đúng khuya mai 4/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh phút chốc đổi đời, của cải đuề huề, mau nhà sắm xe, giàu sang nhất một vùng

Đúng khuya mai 4/10, 3 con giáp này được cát thần ban phước lành, phút chốc đổi đời, tiền tài thăng hoa, tình duyên thập phần vượng sắc.

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