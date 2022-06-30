Đồng hồ điểm 12h trưa nay 30/6: 3 con giáp sau vận trình hanh thông, tài lộc khởi sắc, tiền bạc chẳng lo, tình cảm êm đẹp

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 01:43

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 30/6, top 3 con giáp vận trình hanh thông, tài lộc khởi sắc, chẳng lo chuyện tiền nong, tình cảm bền chặt.

Tuổi Dần

Những khó khăn trong công việc sẽ nhanh chóng được con giáp tuổi Dần giải quyết bằng chính năng lực của mình mà không cần nhờ tới bất cứ ai. Bạn ghi điểm với cấp trên bằng màn thể hiện xuất sắc lần này và có thể sẽ được cất nhắc trong thời gian tới. Nhờ đó, con đường công danh của bạn đang rộng mở, phía trước vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín.

Đường tiền bạc nhờ Mộc dưỡng Hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 30/6: 3 con giáp sau vận trình hanh thông, tài lộc khởi sắc, tiền bạc chẳng lo, tình cảm êm đẹp - Ảnh 1
Đường tiền bạc nhờ Mộc dưỡng Hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão hôm nay gặp Chính Ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. Bạn là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc trì trệ, cần lưu tâm điều này.

Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhờ Mộc sinh Hỏa, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Vận trình tình duyên của bạn cũng đang rất tốt đẹp trong ngày hôm nay. Để tăng thêm tính gắn kết, tình cảm đôi lứa, hãy giao tiếp, trò chuyện với nhau nhiều hơn, và đừng quên hâm nóng mối quan hệ bằng những buổi hẹn hò ngọt ngào nhé.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 30/6: 3 con giáp sau vận trình hanh thông, tài lộc khởi sắc, tiền bạc chẳng lo, tình cảm êm đẹp - Ảnh 2
Vận trình tình duyên của bạn cũng đang rất tốt đẹp trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có sự hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Bạn chủ động hơn trong mọi chuyện và sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức ở thời điểm này. Tuy nhiên, hãy coi chừng vì xu hướng lý tưởng hóa mọi việc khiến bạn dễ cảm thấy chán nản nếu công việc không được như mong muốn. Với bản tính hiền hòa và vui vẻ, các quan hệ xã giao của bạn vẫn đang phát triển khá thuận lợi. 

Chuyện tình cảm của con giáp này hôm nay rất suôn sẻ. Người có gia đình, người thương rồi thì hâm nóng tình yêu bằng những cử chỉ lãng mạn nho nhỏ, sẽ rất hiệu quả. Gia đình đầm ấm, tình cảm sum vầy, tạo động lực để bạn chăm chỉ nỗ lực hơn.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 30/6: 3 con giáp sau vận trình hanh thông, tài lộc khởi sắc, tiền bạc chẳng lo, tình cảm êm đẹp - Ảnh 3
Tuổi Ngọ có sự hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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