Đồng hồ điểm 12h trưa mai 30/9: Chúc mừng 3 con giáp này có điềm báo phát tài, cầu được ước thấy, vận trình bùng nổ, vàng bạc thênh thang, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chỉ sợ xài không hết

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 12:25

Đúng 12h trưa mai, 3 con giáp này có điềm báo phát tài, cầu được ước thấy, vận trình hanh thông, tiền bạc thênh thang, chỉ việc rung đùi đếm tiền.

Tuổi Tý

Tử vi ngày Thứ Sáu 30/09/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Tý đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Tý có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 30/9: Chúc mừng 3 con giáp này có điềm báo phát tài, cầu được ước thấy, vận trình bùng nổ, vàng bạc thênh thang, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chỉ sợ xài không hết - Ảnh 1
Có tài lộc, hoặc Tuổi Tý có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dần cảm giác hạnh phúc mà bao lâu nay bạn mong chờ, hai người dành cho nhau sự quan tâm thật lòng và cũng rất ý thức trong việc làm mới tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người để chia sẻ, trò chuyện trong lúc này.

Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Dần đã gây ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh. Trực giác nhạy bén và sự tinh tế bẩm sinh cũng đóng góp nhiều cho hiệu quả công việc của bạn. Bạn sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời!

Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 30/9: Chúc mừng 3 con giáp này có điềm báo phát tài, cầu được ước thấy, vận trình bùng nổ, vàng bạc thênh thang, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chỉ sợ xài không hết - Ảnh 2
Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Dần đã gây ấn tượng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Nhờ có gia đình ủng hộ, bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

May mắn hơn, nửa kia của bạn còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Để tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết, bạn hãy bày tỏ cảm xúc với đối phương rõ ràng hơn.

Chính Ấn mang lại quyền lợi cho con giáp tuổi Mão nhờ thế mà bạn tự tin nói lên quan điểm, góc nhìn của mình mà không phải lo lắng điều gì. Không những thế, ý kiến của bạn còn được đánh giá cao, có thể hỗ trợ, cải thiện cho một số vấn đề đang tồn đọng.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 30/9: Chúc mừng 3 con giáp này có điềm báo phát tài, cầu được ước thấy, vận trình bùng nổ, vàng bạc thênh thang, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chỉ sợ xài không hết - Ảnh 3
Chính Ấn mang lại quyền lợi cho con giáp tuổi Mão  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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