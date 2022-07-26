Đồng hồ điểm 12h trưa 26/7: TOP 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn vô nườm nượp, tài lộc bùng nổ, vận trình hanh thông, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 00:25

Đồng hồ điểm 12h trưa nay, thần tài ghé thăm, may mắn gõ cửa nhà 3 con giáp này, tài lộc vô biên, vận trình đỏ thắm, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Sửu

Hôm nay con giáp tuổi Sửu có thể liên quan đến một cuộc gặp gỡ quan trọng nào đó dưới sự tác động của Chính Ấn, và từ đó bạn sẽ có những thay đổi trong quan điểm, suy nghĩ. Điều này cũng sẽ tác động đến những chọn lựa của bạn, cho một vấn đề hết sức quan trọng nào đó, đặc biệt với bản thân bạn đấy. 

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, có thể đó là một sự hỗ trợ tuy nhỏ nhưng có tác động lớn, bạn nên biết tận dụng cơ hội đang có. Bạn nên tìm cách để gia tăng thu nhập khi ai đó đưa ra lời chỉ dẫn phù hợp cho mình, bạn nhé.

Ngày mới nhờ được quý nhân che chở, nâng đỡ nên có vận trình tình duyên của tuổi Sửu tươi sáng rõ ràng. Người độc thân có thể tìm thấy nửa kia lý tưởng của mình vào lúc không ngờ nhất, một khi tình yêu đến muốn trốn cũng chẳng được.

Đồng hồ điểm 12h trưa 26/7: TOP 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn vô nườm nượp, tài lộc bùng nổ, vận trình hanh thông, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Ngày mới nhờ được quý nhân che chở, nâng đỡ nên có vận trình tình duyên của tuổi Sửu tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay Thứ Ba 26/07/2022 là ngày mà Tuổi Thìn đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Thìn. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Thìn cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Vận trình tình duyên ngày mới cực kì tốt. Người độc thân sẽ có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi nắm tay nhau trải qua những thử thách, khó khăn phía trước. Nếu tình yêu đủ lớn thì đôi bên đều có thể vững vàng và bên cạnh nhau lâu dài.

Đồng hồ điểm 12h trưa 26/7: TOP 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn vô nườm nượp, tài lộc bùng nổ, vận trình hanh thông, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Vận trình tình duyên ngày mới cực kì tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy, vận trình tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày Thứ Ba 26/7/2022 này vô cùng vượng sắc. Người kinh doanh dễ tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy. Nhờ thế mà lợi nhuận thu về không ngớt, tiền đổ về túi ào ào như nước, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu, không phải quá lo nghĩ.

Mộc - Hỏa tương sinh dự báo hôm nay là một ngày thuận lợi, vui vẻ của bản mệnh bên người thân. Nếu có thể, bạn nên lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn ngày để các thành viên có cơ hội tương tác và hiểu nhau nhiều hơn.

Đồng hồ điểm 12h trưa 26/7: TOP 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn vô nườm nượp, tài lộc bùng nổ, vận trình hanh thông, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Mộc - Hỏa tương sinh dự báo hôm nay là một ngày thuận lợi, vui vẻ của bản mệnh bên người thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai 26/7, THẦN PHẬT soi đường 3 con giáp đến công danh rạng rỡ, tài chính khởi sắc, mau chóng giàu sang, mua nhà sắm xe, bản mệnh xếp vào hàng đại gia, sung túc phú quý

Đúng ngày mai 26/7, THẦN PHẬT soi đường 3 con giáp đến công danh rạng rỡ, tài chính khởi sắc, mau chóng giàu sang, mua nhà sắm xe, bản mệnh xếp vào hàng đại gia, sung túc phú quý

Tử vi dự đoán vào đúng ngày mai 26/7, thần phật soi đường, 3 con giáp này công danh rạng rỡ, tài chính khởi sắc, tình - tiền thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn