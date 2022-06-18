Đồng hồ điểm 12h hôm nay ngày 18/6: Những con giáp này tiền tài ngập két, công danh xán lạn, may mắn ngõ cửa, xui rủi tan biến, bản mệnh đón nhiều hỷ sự

Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thật thuận lợi. Bạn là người tinh tế và nhạy bén nên việc nắm bắt được các cơ hội kinh doanh kiếm tiền là chuyện không quá khó khăn đối với bạn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi vui, tươi sáng. Người tuổi này đã kết hôn hiện đang có một ngày hạnh phúc, vui vẻ bên tổ ấm của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có Thực Thần trợ mệnh. Con giáp này nhận được nhiều tin vui về tài chính, do đó không cần phải lo lắng điều gì.

Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thật thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão gặp Cát Tinh chiếu mệnh. Điều này đã tiếp thêm động lực cho bạn để bắt tay vào việc mở rộng quy mô làm ăn hoặc khởi nghiệp. Hãy “thừa thắng xông lên” để con đường sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có chiều hướng tăng cao. Con giáp này có thể được tăng lương sắp tới nhờ những biểu hiện xuất sắc trong thời gian vừa qua.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 20 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này trong ngày hôm nay.

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão gặp Cát Tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai được “xuôi chèo mát mái”. Bạn chưa biết cách tận dụng những điểm mạnh của mình trong công việc, do đó không mang lại hiệu quả cao như mong đợi. Hãy thay đổi phương pháp làm việc và tư duy để mọi việc có tiến triển tốt đẹp.

Phương diện tài lộc của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến khá mạnh trong ngày có Thiên Tài độ mệnh như hôm nay. Có vẻ như vận may đang tìm đến bạn, khiến bạn dù có thảnh thơi vẫn có thể đổ tiền đầy túi làm ai nấy cũng phải trầm trồ ghen tị.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân có nhiều cơ hội để tìm thấy được người hẹn hò phù hợp với mình. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá kén chọn nếu không muốn bị mất đi các mối nhân duyên tốt lành.

Phương diện tài lộc của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến khá mạnh trong ngày có Thiên Tài độ mệnh như hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo