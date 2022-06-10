Đồng hồ điểm 12h hôm nay 10/6: Top con giáp đánh đâu thắng đó, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng vù vù, tiền tài phủ phê, tiêu xài dư dả, tình duyên thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 02:41

Tử vi dự đoán 12h hôm nay 10/6, những con giáp này thuận lợi như cá gặp nước, sự nghiệp phất lên, thu nhập tăng ùn ùn.

Tuổi Thìn

Thiên Tài là cánh tay trợ lực mạnh mẽ để cho người tuổi Thìn có thể có những quyết định táo bạo hơn liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay. Dù quyết định của mình là gì bạn cũng đã lường trước rủi ro và biết nên làm gì khi nó xảy ra.

Thổ - Hỏa tương sinh tạo nên nhiều cơ may tình cảm của người tuổi Thìn. Con giáp này dù không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng có thể gặp được người ưng ý. Đào hoa nở rộ, có thể chuyện tình cảm của bạn sẽ tiến triển rất nhanh.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng thai phụ, phòng giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần.

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 10/6: Top con giáp đánh đâu thắng đó, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng vù vù, tiền tài phủ phê, tiêu xài dư dả, tình duyên thắm đượm - Ảnh 1
Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng thai phụ, phòng giã gạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày có Tam Hội che chở là lúc thuận lợi để con giáp tuổi Tỵ mở rộng các mối quan hệ của mình. Thậm chí những mối làm ăn mới cũng có thể may mắn phát sinh từ những cuộc gặp gỡ tưởng như vô thưởng, vô phạt như bây giờ.

Bạn cư xử rất khéo léo trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Bạn rất biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác nhờ đó mà bạn luôn giữ được tinh thần luôn ổn định.

Nhờ Thực Thần che chở mà người tuổi Tỵ có được một ngày yên bình. Sau những rối ren, xáo trộn thì thời gian này mọi việc dường như có phần trầm lắng. Bạn hãy tận hưởng khoảng lặng này và tìm cho mình những phút thực sự thư giãn nhé, chúng rất giá trị đấy.

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 10/6: Top con giáp đánh đâu thắng đó, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng vù vù, tiền tài phủ phê, tiêu xài dư dả, tình duyên thắm đượm - Ảnh 2
Nhờ Thực Thần che chở mà người tuổi Tỵ có được một ngày yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hội dự báo tuổi Mùi có cơ hội gặp gỡ một người thú vị trong ngày thứ 6. Một ai đó với tinh thần đầy sáng tạo, những ý tưởng hay ho sẽ thu hút bạn. Hãy lắng nghe họ, biết đâu bạn sẽ tìm được điều gì đó hay ho cho riêng mình thì sao.

Người tuổi Mùi dễ có cơ hội cải thiện tài vận của mình trong ngày hôm nay, đó có thể là tiền thưởng hoặc một khoản tiền bạn nhận được nhờ làm thêm. Có thể bạn ngại ngùng không muốn nhận nhưng hãy nhớ rằng đó là công sức của bạn, đừng lãng phí nguồn lực của mình.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời gian này ổn định cũng là điều rất đáng mừng. Bạn nên duy trì lối sống lành mạnh hiện tại thì sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề sức khỏe của mình nữa.

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 10/6: Top con giáp đánh đâu thắng đó, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng vù vù, tiền tài phủ phê, tiêu xài dư dả, tình duyên thắm đượm - Ảnh 3
Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời gian này ổn định cũng là điều rất đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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