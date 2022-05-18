Đồng hồ đếm ngược, đúng 23h59 ngày cuối tháng 5 dương lịch, 4 con giáp gieo nhân gặt vàng, hứng đầy bao tiền, phúc lộc đầy nhà, tình cảm đầy kho

Công việc ổn định giúp kinh tế của bản mệnh thêm phần vững vàng, người làm công ăn lương hài lòng với những gì mình đang có. Người kinh doanh, buôn bán càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này.

Con giáp may mắn cuối tháng 5/2022 gọi tên người tuổi Mão. Bạn gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng này, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến đáng kể. Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều con giáp có vận khí tốt này càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình.

Tuổi Thìn

Vận quý nhân của người tuổi Thìn vô cùng vượng, dưới sự che chở của đối phương, bạn mưu sự dễ thành.

Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu... tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sẽ giúp bạn thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển.

Các khoản thu nhập của người tuổi Thìn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, khi các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, tuổi Thìn độc thân tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử sẽ được không ít kẻ đưa người đón. Việc của bạn là lựa chọn ra người phù hợp với mình.

Tuổi Ngọ

Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên, bạn nên nhân lúc này để tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó.

Có tài tinh chiếu mệnh, các nguồn thu của bản mệnh cũng tăng tiến nhanh chóng. Người làm ăn kinh doanh mở rộng được thị trường và đối tượng khách hàng nên buôn may bán đắt hơn hẳn.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên bằng những lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Trong chuyện tình cảm, là con giáp may mắn tháng cuối 5/2022 nên người độc thân có thể vượt qua những tổn thương trong quá khứ và một lần nữa thắp lại ngọn lửa yêu.

Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ càng thêm khăng khít.

Tuổi Thân

Tháng này là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Bạn sẽ được giao phó những phần việc quan trọng, nhờ đó mà khẳng định được vị thế của bản thân.

Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng.

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn, thú vị bên nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!