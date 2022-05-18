Đồng hồ đếm ngược, đúng 23h59 ngày cuối tháng 5 dương lịch, 4 con giáp gieo nhân gặt vàng, hứng đầy bao tiền, phúc lộc đầy nhà, tình cảm đầy kho

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 22:29

Chúc mừng 4 con giáp gặp vận may, gặt hái nhiều tiền vào cuối tháng 5 dương lịch nhé!

Đồng hồ đếm ngược, đúng 23h59 ngày cuối tháng 5 dương lịch, 4 con giáp gieo nhân gặt vàng, hứng đầy bao tiền, phúc lộc đầy nhà, tình cảm đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Con giáp may mắn cuối tháng 5/2022 gọi tên người tuổi Mão. Bạn gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng này, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Công việc ổn định giúp kinh tế của bản mệnh thêm phần vững vàng, người làm công ăn lương hài lòng với những gì mình đang có. Người kinh doanh, buôn bán càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này.

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến đáng kể. Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều con giáp có vận khí tốt này càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình.

Tuổi Thìn

Vận quý nhân của người tuổi Thìn vô cùng vượng, dưới sự che chở của đối phương, bạn mưu sự dễ thành.

Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu... tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sẽ giúp bạn thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển.

Các khoản thu nhập của người tuổi Thìn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, khi các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, tuổi Thìn độc thân tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử sẽ được không ít kẻ đưa người đón. Việc của bạn là lựa chọn ra người phù hợp với mình.

Tuổi Ngọ

Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên, bạn nên nhân lúc này để tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó.

Có tài tinh chiếu mệnh, các nguồn thu của bản mệnh cũng tăng tiến nhanh chóng. Người làm ăn kinh doanh mở rộng được thị trường và đối tượng khách hàng nên buôn may bán đắt hơn hẳn.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên bằng những lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Trong chuyện tình cảm, là con giáp may mắn tháng cuối 5/2022 nên người độc thân có thể vượt qua những tổn thương trong quá khứ và một lần nữa thắp lại ngọn lửa yêu.

Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ càng thêm khăng khít.

Tuổi Thân

Tháng này là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Bạn sẽ được giao phó những phần việc quan trọng, nhờ đó mà khẳng định được vị thế của bản thân.

Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng.

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn, thú vị bên nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 45 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Video 1 giờ 45 phút trước
Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Video 2 giờ 15 phút trước
Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Video 3 giờ 15 phút trước
Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 3 giờ 34 phút trước
Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 5 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN