Đồng hồ chỉ đúng 8h sáng ngày 9/3, những con giáp gặp được Thần Tài, hút sạch tài lộc của thiên hạ, tiền bạc 'căng phồng túi' khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 23:00

Từ khung giờ này có ba con giáp được Thần, Phật phù hộ độ trì, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn tứ bề.

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hầu hết là những người rất chăm chỉ, luôn biết nỗ lực để vươn lên cải thiện cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Trong năm Kỷ Hợi, tuổi Mùi đã gặp được không ít cơ hội tốt để làm giàu, và tin vui là trong năm Canh Tý này, họ sẽ tiếp tục được thần tài chiếu cố, trở thành một trong những con giáp may mắn nhất.

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Mùi có sự quyết tâm thay đổi cuộc đời của mình trong năm nay nhất định sẽ có được vận may như ý. Đặc biệt, điềm lành sẽ đến với họ ngay từ thời điểm này. Hãy chuẩn bị các nguồn lực thật tốt để có thể nắm bắt trọn vẹn, làm giàu một cách chính đáng và tự xây dựng cuộc sống theo cách của mình.

Đồng hồ chỉ đúng 8h sáng ngày 9/3, những con giáp gặp được Thần Tài, hút sạch tài lộc của thiên hạ, tiền bạc 'căng phồng túi' khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Duy chỉ có một điều tuổi Mùi cần lưu ý, đó là do tuổi Mùi là những người rất phóng khoáng, thường hay cho đi hết mà không tiếc. Tuy nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tài vận của bạn, nếu bạn không có ý thức tiết kiệm. Chính vì thế, hãy giữ lại một phần để tiết kiệm, một phần để đầu tư rồi hãy giúp đỡ người khác nhé.

Tuổi Thân

Những ngày trước đây, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc.

Đồng hồ chỉ đúng 8h sáng ngày 9/3, những con giáp gặp được Thần Tài, hút sạch tài lộc của thiên hạ, tiền bạc 'căng phồng túi' khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thời gian sắp tới mọi thứ sẽ biến chuyển 180%, đặc biệt là vào thời điểm này. Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Thân nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Dậu

Với tuổi Dậu, quý nhân phù trợ sẽ mang tới cho bạn khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ vậy, đường tài lộc của con giáp này có những chuyển biến vô cùng tích cực.

Đồng hồ chỉ đúng 8h sáng ngày 9/3, những con giáp gặp được Thần Tài, hút sạch tài lộc của thiên hạ, tiền bạc 'căng phồng túi' khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

Còn đối với người kinh doanh, buôn bán, bạn có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một.

Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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