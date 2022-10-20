Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa mai (21/10) 3 con giáp không cần suy nghĩ kiếm tiền, đã có quý nhân lo, tài lộc tự vào nhà, ngồi mát hưởng bát vàng

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 06:30

3 con giáp có quý nhân phù độ, có số giàu sang nứt vách, một bước thăng hoa, trúng độc đắc ngay trong ngày, xây nhà lầu, mua xe hơi.

Tuổi Mùi

Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa mai (21/10) 3 con giáp không cần suy nghĩ kiếm tiền, đã có quý nhân lo, tài lộc tự vào nhà, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùi thông minh giỏi giang lại tham công tiếc việc. Hơn nữa họ không ngại gian khó, luôn cố gắng nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống. Người tuổi Mùi phần lớn có tuổi thơ vất vả nhưng chính vì vậy mà họ càng cố gắng, nỗ lực hơn người.

Tử vi học có nói, đúng 11 giờ trưa mai (21/10), tuổi Mùi không những được thượng đế chiếu cố về tinh thần mà còn cả về vật chất. Người tuổi Mùi vốn không quá tham vọng, họ chỉ muốn nhận những gì xứng đáng với công sức của mình, nên họ luôn tin vào việc càng chăm chỉ thì sẽ càng đạt được thành quả mong muốn.

Và trong năm nay, những nỗ lực của tuổi Mùi sẽ được đền đáp trọn vẹn. Cụ thể, 11 giờ trưa mai (21/10) tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân và sẽ có cơ hội làm giàu chỉ trong một đêm. Nhìn chung, cuối năm 2022 tuổi Mùi sẽ chào đón nhiều điều bất ngờ.

Tuổi Tý

Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa mai (21/10) 3 con giáp không cần suy nghĩ kiếm tiền, đã có quý nhân lo, tài lộc tự vào nhà, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi cuối tuần, xin chúc mừng tuổi Tý nhé, bởi bạn chính là một trong những con giáp may mắn vào 11 giờ trưa mai (21/10), khi được hưởng cát khí, quý nhân luôn vây quanh tương trợ kịp thời.

Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh sẽ có hai ngày cuối tuần thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ.

Đối phương không những đưa ra lời khuyên chính xác để bạn tìm được đường đi nước bước phù hợp mà còn trợ lực rất nhiều nên bạn gần như chẳng cần động tay động chân quá nhiều.

Dù tiểu nhân có xuất hiện vì ghen tị với những gì bạn đạt được thì cũng sẽ mau chóng lùi bước trước sự che chở của quý nhân dành cho những chú Chuột, nhờ vậy bạn có thể dễ dàng né tránh được những cạm bẫy bày ra trước mắt.

Vốn có năng lực sẵn, lại thêm sự hỗ trợ của quý nhân, có thể nói trong tuần này con giáp này sẽ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, nhanh chóng ngồi lên vị trí cao hơn đúng như những gì bạn mong đợi.

Nhờ vậy, bạn sẽ nhận được sự khen thưởng, cả sự công nhận và tôn trọng nữa từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thành quả bạn có được sau những nỗ lực trong công việc. Hãy cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn nữa nhé.

May mắn như nhân đôi khi phương diện tình cảm của mệnh chủ khá lý tưởng. Tình cảm lứa đôi duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc đôi co, mâu thuẫn, nhưng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm. Bạn vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại.

Tuổi Thìn

Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa mai (21/10) 3 con giáp không cần suy nghĩ kiếm tiền, đã có quý nhân lo, tài lộc tự vào nhà, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn vốn sinh ra đã mang số mệnh giàu sang phú quý, họ cũng có cách làm giàu chính đáng và được mọi người ngưỡng mộ. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn sở hữu tính cách rộng lượng và hào phóng, vì vậy mà họ có nhiều bạn bè đặc biệt là những người giàu.

Tuổi Thìn cũng là người thích học hỏi, khám phá, họ sẵn sàng nghiên cứu các cách kiếm tiền, nhờ vậy một khi thiên thời địa lợi nhân hòa là vận may thăng hoa. Đúng 11 giờ trưa mai (21/10), với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 2 ngày tới (20-21/10) 3 con giáp sau phủ đầy may mắn, có số đổi đời, một phút thăng hoa, trúng số liên tục, giàu có sang trang

Đúng 2 ngày tới (20-21/10) 3 con giáp sau phủ đầy may mắn, có số đổi đời, một phút thăng hoa, trúng số liên tục, giàu có sang trang

3 con giáp có khả năng trúng số độc đắc trong 2 ngày tới, cuộc sống thăng hoa, công thành danh toại, tương lai tươi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 3 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ