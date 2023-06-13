Đón Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), khó thoát 'kiếp giàu sang', 3 con giáp tài vận bùng nổ, hứng trọn vinh hiển, tụ tài chiêu lộc vô kể

Tâm linh - Tử vi 13/06/2023 13:08

Những con giáp này có thể gặp phải vận xui hoặc may mắn nhưng chúng được dự đoán là 3 con giáp phát tài khi sang Tết Đoan Ngọ.

Tuổi Dần

Đón Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), khó thoát 'kiếp giàu sang', 3 con giáp tài vận bùng nổ, hứng trọn vinh hiển, tụ tài chiêu lộc vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, tuổi Dần liên tiếp gặp xui xẻo vì vận trình có dấu hiệu xuống dốc không phanh. Cụ thể trong công việc, tuổi Dần có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên hay cấp dưới. Dù việc làm luôn chân luôn tay nhưng cảm giác mọi thứ vẫn bất lợi, kết quả không đạt được như ý muốn.

Thế nhưng, sang Tết Đoan Ngọ, vận may của tuổi Dần sẽ được cải thiện và những nỗ lực của họ trong sự nghiệp sẽ được công nhận. Tuổi Dần nên nắm bắt tốt những cơ hội có trong thời điểm này để cải thiện thu nhập, làm giàu bất ngờ.

Tuổi Thìn

Đón Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), khó thoát 'kiếp giàu sang', 3 con giáp tài vận bùng nổ, hứng trọn vinh hiển, tụ tài chiêu lộc vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn đã được dự đoán là một trong 3 con giáp phát tài khi sang Tết Đoan Ngọ. Nhờ được quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành nên vận may của tuổi Thìn còn lớn hơn. Những người tuổi Thìn là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào.

Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong thời gian này. Đặc biệt, con giáp may mắn này có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Tuổi Tỵ

Đón Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), khó thoát 'kiếp giàu sang', 3 con giáp tài vận bùng nổ, hứng trọn vinh hiển, tụ tài chiêu lộc vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp đến Tết Đoan Ngọ, tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Tỵ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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