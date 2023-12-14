Đón năm 2024, 3 con giáp rung đùi hứng lộc, sự nghiệp phất cao, tha hồ ôm hốt tiền bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 16:44

Trong năm 2024, top 3 con giáp may mắn này hút cạn lộc trời, tài lộc ùn ùn kéo đến, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân. Vậy nên, họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên con giáp này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, trong năm 2024, tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Đón năm 2024, 3 con giáp rung đùi hứng lộc, sự nghiệp phất cao, tha hồ ôm hốt tiền bạc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, đúng năm 2024, công việc của người tuổi Dần vượt qua hết khó khăn, bế tắc. Chỉ cần vững vàng vượt qua sóng gió, dám vượt lên chính mình con giáp tài năng này sẽ có động lực để vượt qua thị phi, chiến thắng nghịch cảnh.

Được quý nhân phù trợ, trời chấm số đỏ nên trong những ngày cuối tháng này, Dần sẽ đếm tiền sái tay, tiền về ngập tài khoản. Tuổi Dần ngày càng phất lên như diều gặp gió, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Đón năm 2024, 3 con giáp rung đùi hứng lộc, sự nghiệp phất cao, tha hồ ôm hốt tiền bạc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp dĩ hòa vi quý, sống chân thành hay làm việc thiện nên tích được rất nhiều công đức. Càng thiện lương, chân thành con giáp giàu sang này càng có thể chuyển bại thành thắng, có cơ hội phất lên rất nhanh trong sự nghiệp.

Đúng năm 2024, tuổi Mão không chỉ ăn nên làm ra từ công việc chính, nghề tay trái cũng giúp Mão hái ra tiền. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời bỗng sang trang là những gì đang chờ Mão phía trước.

Đón năm 2024, 3 con giáp rung đùi hứng lộc, sự nghiệp phất cao, tha hồ ôm hốt tiền bạc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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