Đón mùng 10/4 âm lịch, TÀI LỘC tích lũy, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 02:35

Tài lộc chuyển mình đổ về ào ào, 3 con giáp trong mùng 10/4 âm lịch sẽ bội thu tiền bạc, không những vậy còn may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, tích trữ được của cải.

Tuổi Ngọ

Tử vi chỉ ra, trong mùng 10/4 âm lịch là thời gian có nhiều triển vọng với con giáp tuổi Ngọ. Họ chỉ cần tiếp tục nỗ lực cố gắng thì cơ hội nhất định sẽ tới. Con giáp sẽ gặp nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều khởi sắc. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi với tuổi Ngọ.

Chính vì vậy, tuổi Ngọ hãy thoải mái thực hiện những dự định có sẵn của mình, chắc chắn sẽ bội thu về khoản tiền lớn. Con giáp sẽ có quý nhân chiếu cố, có khả năng được thăng chức tăng lương hoặc nhận được khoản thưởng hậu hĩnh, thoải mái rủng rỉnh tiền bạc. 

Đón mùng 10/4 âm lịch, TÀI LỘC tích lũy, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi mùng 10/4 âm lịch, tuổi Sửu là con giáp được thần Tài ban lộc. Công việc của con giáp này sẽ vô cùng xuôi thuận, may mắn ập đến giúp tuổi Ngọ được tiền bạc gõ cửa, con đường thăng tiến rộng mở chưa từng thấy. Với bản tính chăm chỉ, tuổi Sửu thời gian qua đã cố gắng rất nhiều, chính vì vậy đây là thời gian để tuổi Sửu thu về thành quả.

Nếu có việc quan trọng muốn thực hiện, tuổi Sửu hãy tận dụng thời gian này để mọi việc thuận lợi hơn nhé. Với người tuổi Sửu kinh doanh, đây là thời gian rũ vận xui, việc làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi, cuộc sống của ngày một khởi sắc.

Đón mùng 10/4 âm lịch, TÀI LỘC tích lũy, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng là con giáp được chỉ ra có vận tài lộc lớn khi sang mùng 10/4 âm lịch, thậm chí còn có cơ hội thăng tiến, lên chức lên quyền. Cuộc sống con giáp này sẽ có nhiều biến động, tuy nhiên, đều là những biến động tích cực, gặp nhiều may mắn. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều sẽ thăng hoa như diều gặp gió, chỉ cần biết nắm lấy thời cơ thì cuộc sống tuổi Tuất thay đổi từ đây.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ thời gian này, tuổi Tuất sẽ chính thức lội ngược dòng, thu về khoản tiền vô cùng khủng. Hãy giữ vững tinh thần kiên cường, mạnh mẽ, tuổi Tuất sẽ có sự nghiệp viên mãn, tiền tình đủ đầy.

Đón mùng 10/4 âm lịch, TÀI LỘC tích lũy, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong 3 ngày giữa tuần này (24/5 - 26/5), 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong 3 ngày giữa tuần này (24/5 - 26/5), 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Trong vòng 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp may mắn này ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mùng 10/4 âm lịch tử vi tháng 4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả