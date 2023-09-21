Đón 88 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 17:56

Tử vi có nói, trong 88 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp này sẽ nói lời tạm biệt với những khó khăn, vất vả, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi này sống rất lý trí và luôn giữ được một cái đầu lạnh. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tỵ bị hung tinh chiếu mệnh nên gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Điều này khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Tuy nhiên, trong 88 ngày cuối năm 2023, con giáp may mắn tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị.

Đón 88 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, thời gian vừa qua, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu sa sút khá nhiều. Dù nỗ lực nhiều nhưng con giáp này không được công nhận. Vì tác động ngoại cảnh nên công việc của họ bị ngưng trệ.

May mắn thay, trong 88 ngày cuối năm 2023, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

Đón 88 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ còn sở hữu năng lực xuất chúng cùng nhiều tham vọng. Tuy nhiên, thời trẻ, vận trình tài lộc của họ không được tốt nên họ phải chịu nhiều thất bại, khó kiếm tiền.

Qua 88 ngày cuối năm 2023, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng. Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc.

Đón 88 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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