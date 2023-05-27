Đỏ mắt hờn ghen 3 con giáp hốt hết may mắn của thiên hạ trong ngày 28/5: Làm việc gì cũng được bề trên phù trợ, cơ hội đổi đời và phát tài nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 13:53

Tử vi 12 con giáp cho biết, đường công danh của 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng sáng sủa, chuẩn bị thăng hoa rực rỡ trong công việc.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sung sướng từ khi còn bé, cuộc đời chẳng phải lao đao lận đận với tiền bạc như những con giáp khác. Công việc thuận lợi, kinh doanh khấm khá giúp con giáp này giàu lên khi còn khá trẻ. Chẳng cần phải nhờ cậy hay nương tựa ai Hợi cũng dư sức tự chèo lái đời mình lên đỉnh vinh quang, mang lại sự hãnh diện cho cả gia đình, dòng họ.

7 ngày tới (15/4) vận số của người tuổi Hợi khá vượng, giúp mọi sự đang suy tính của con giáp này đều như ý. Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Hợi cũng đỏ như son, giúp họ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm, nồng nàn bên một nửa yêu thương.

Đỏ mắt hờn ghen 3 con giáp hốt hết may mắn của thiên hạ trong ngày 28/5: Làm việc gì cũng được bề trên phù trợ, cơ hội đổi đời và phát tài nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh đã có lộc về đường quan lộ, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Với tố chất thông minh sẵn có, năng lực hơn người, lại thêm tinh thần hiếu học, nhìn chung đường công danh tài lộc của con giáp này tương đối sáng.

Không những vậy, bất luận sóng gió có lớn đến đâu cũng khó có thể đánh bại được con giáp này trong 7 ngày tới. Nếu như làm người đứng đầu một công ty, những người sinh năm Tý nhất định sẽ mở rộng được sự nghiệp, thành tích sẽ mỗi ngày một lớn.

Đỏ mắt hờn ghen 3 con giáp hốt hết may mắn của thiên hạ trong ngày 28/5: Làm việc gì cũng được bề trên phù trợ, cơ hội đổi đời và phát tài nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày tới dự báo, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Đỏ mắt hờn ghen 3 con giáp hốt hết may mắn của thiên hạ trong ngày 28/5: Làm việc gì cũng được bề trên phù trợ, cơ hội đổi đời và phát tài nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/5/2023, 3 con giáp sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, Thần tài lẫn quý nhân phù trợ xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/5/2023, 3 con giáp sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, Thần tài lẫn quý nhân phù trợ xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, Thần tài lẫn quý nhân phù trợ xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay vào ngày 27/5/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/5 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả