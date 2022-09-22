Đố cãi được mệnh trời, 3 con giáp này đúng 14h chiều nay (22/9) đổi mệnh giàu sang, phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 12:10

Đúng 14h chiều nay (22/9), 3 con giáp này đổi mệnh phất lên như diều gặp gió, tỏa sáng trên bầu trời.

Tuổi Mùi

Từ đúng 14h chiều nay (22/9) người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra hãy đánh giá lại tình hình, năng lực của bản thân để tìm được việc phù hợp nhất. Quý nhân nâng đỡ đem lại cho con giáp này không ít cơ hội phát triển bản thân, từ đó mang về những khoản nhuận đáng kể. Tình cảm rạn nứt theo thời gian vì con giáp này bận rộn với công việc quá mức.

Đố cãi được mệnh trời, 3 con giáp này đúng 14h chiều nay (22/9) đổi mệnh giàu sang, phú quý rợp trời - Ảnh 1

Từ đúng 14h chiều nay (22/9) người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận sự nghiệp của tuổi Thìn từ đúng 14h chiều nay (22/9) được Thiên Tài nâng đỡ nên dễ có tin vui bất ngờ, đặc biệt là những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, vay vốn, có công ty riêng. Mọi việc đều thuận lợi đúng như mong muốn của bạn, công việc đạt kết quả tốt, đàm phán giao dịch gì cũng thành công.

Đường tài lộc kém may vì lâm Tương Xung. Khuyên con giáp này ra đường nhớ cẩn thận cướp giật hoặc vi phạm luật giao thông. Hôm nay cũng không nên đi xa hoặc mang theo quá nhiều tiền trong người.

Đố cãi được mệnh trời, 3 con giáp này đúng 14h chiều nay (22/9) đổi mệnh giàu sang, phú quý rợp trời - Ảnh 2

Vận sự nghiệp của tuổi Thìn từ đúng 14h chiều nay (22/9) được Thiên Tài nâng đỡ nên dễ có tin vui bất ngờ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi từ đúng 14h chiều nay (22/9) của tuổi Dậu là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh. Bạn tuy không đặt ra tham vọng quá to lớn nhưng những mục tiêu vừa sức đã giúp bạn gặt hái những thành tựu đáng nể. Bạn có thể tự hào về những gì bản thân đã làm được.

 

Thêm cả Thiên Tài độ mệnh, tình hình tài chính khá ổn định nên không phải lo lắng, nghĩ ngợi gì nhiều. Điều quan trọng là bạn làm việc rất chăm chỉ nên sẽ có nhiều khoản thu khác nhau chứ không chỉ cố định vào một nguồn thu cụ thể nào.

 

Đố cãi được mệnh trời, 3 con giáp này đúng 14h chiều nay (22/9) đổi mệnh giàu sang, phú quý rợp trời - Ảnh 3

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi từ đúng 14h chiều nay (22/9) của tuổi Dậu là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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