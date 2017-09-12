Điểm mặt 4 con giáp hay lận đận tình duyên, dễ qua 'nhiều lần đò' nhất

Ai cũng mong có được tình duyên trọn vẹn, hôn nhân viên mãn, nhưng điều này lại khá khó khăn với 4 con giáp sau.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường hoạt bát, năng động, dễ thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm họ lại khá yếu đuối và dễ rơi vào thế bị động.

Ngoài ra, sức chịu đựng của họ cũng khá kém nên khi gặp phải khó khăn, thử thách trong hôn nhân, người tuổi Ngọ thường suy nghĩ tiêu cực, tìm đường lùi nhanh chóng và dễ dàng ly hôn, dù chuyện đôi khi chưa đến mức phải như vậy.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cái tôi rất lớn, luôn tự cho mình là đúng nên đôi khi lấn át cả những người thân trong gia đình. Chính vì vậy hôn nhân của họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Người tuổi Thìn lại hiếm khi nhường nhịn và nhân sai, tình cảm vợ chồng ngày càng khó hàn gắn và hòa hợp, chuyện ly hôn dễ dàng xảy ra. Dù cho kết hôn bao nhiêu lần, nếu không biết tiết chế cái tôi, người tuổi Thìn vẫn khó lòng mà hạnh phúc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có duyên với kinh doanh buôn bán nên tiền tài của họ khá tốt. Tuy nhiên, họ lại khá "vô duyên" trong hôn nhân.

Trong tình yêu, họ thường yếu đuối, thiếu quyết đoán, không thông minh nhanh nhạy như trên thương trường. Chính vì thế, hôn nhân của người tuổi Tý thường khá trở ngại, thiếu viên mãn và có thể phải qua nhiều lần đò.

Tuổi Mão

Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, người tuổi Mão khá khó tính, trọng tiểu tiết và nhạy cảm hơn người. Tuy họ biết quý trọng nhân duyên, trân trọng người bạn đời, nhưng tính tình lại thất thường và hôn nhân nhiều biến động hơn người khác.

Vậy nên, nhiều khả năng con giáp này sẽ kết hôn nhiều lần trong đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-mat-4-con-giap-hay-lan-dan-tinh-duyen-de-qua-nhieu-lan-do-nhat-219203.html