Điềm lành ngày 28/08 có 3 con giáp “hợp vía” Thần Tài nên vận thế đột nhiên khởi sắc, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 15:24

Cuối tuần ngày 28/08 là thời gian may mắn ngút trời về tiền bạc của 3 người theo các tuổi Dần, Tuất, Ngọ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cơ trí, quyết đoán nhưng cũng có phần bảo thủ. Thời gian cuối tháng 8, do cung Quan Lộc xuất hiện cát tinh nên vận thế, sự nghiệp, tài vận của con giáp này khởi sắc. Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Dần càng ngày càng may mắn. Thay đổi phương thức kiếm tiền nên tài khoản nhảy số liên tục, áp lực tài chính giảm đi rất nhiều so với thời gian trước đấy.

Điềm lành ngày 28/08 có 3 con giáp “hợp vía” Thần Tài nên vận thế đột nhiên khởi sắc, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này tuổi Dần sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ khiến cho công việc thuận lợi hanh thông. Với những người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng lớn còn kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, giàu có.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc và đặc biệt trung thành. Con giáp này cũng có chí tiến thủ, luôn cố gắng để cuộc sống tốt đẹp. Cuối tháng 8 những người tuổi Tuất sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, vận may thăng tiến đều đặn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. giúp cho con giáp này có được “đại hỷ, đại phúc, tài vận hanh thông”. Rất nhiều cơ hội phát tài đến với người tuổi Tuất. Nếu muốn đầu tư, có thể mạnh dạn bỏ tiền ra thì sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ.

Điềm lành ngày 28/08 có 3 con giáp “hợp vía” Thần Tài nên vận thế đột nhiên khởi sắc, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó tuổi Tuất  có được người thân, đồng nghiệp nâng đỡ tận tình, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật nên dễ được tăng lương thưởng. Mặt khác, bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội kiếm tiền dồi dào.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thẳng thắn, cương trực nhưng cũng rất thông minh, quyết đoán và thường là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Vào cuối tháng 8, quý nhân xuất hiện mang đến cơ hội “đổi đời” nên con giáp này chỉ cần nắm bắt tốt là có thể “cá chép hóa rồng”, “tiền bạc rủng rỉnh” và không phải lo về tài chính trong thời gian dài.

Điềm lành ngày 28/08 có 3 con giáp “hợp vía” Thần Tài nên vận thế đột nhiên khởi sắc, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Ngọ rất chăm chỉ, chịu khó, tận tâm và biết nắm bắt cơ hội cho nên những nỗ lực của tuổi Ngọ sẽ được đền đáp. Họ sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều cơ hội về tài lộc. Xung quanh tuổi Ngọ cũng sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và Ngọ có thể nắm bắt hết. Chính điều này khiến cả gia đình có một cuộc sống giàu sang phú quý. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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