Điềm lành ngày 28/08 có 3 con giáp “hợp vía” Thần Tài nên vận thế đột nhiên khởi sắc, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cơ trí, quyết đoán nhưng cũng có phần bảo thủ. Thời gian cuối tháng 8, do cung Quan Lộc xuất hiện cát tinh nên vận thế, sự nghiệp, tài vận của con giáp này khởi sắc. Trong thời gian này, cuộc sống của người tuổi Dần càng ngày càng may mắn. Thay đổi phương thức kiếm tiền nên tài khoản nhảy số liên tục, áp lực tài chính giảm đi rất nhiều so với thời gian trước đấy.