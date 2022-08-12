Điểm danh 3 con giáp nam chung thủy, mẫu người đáng tin tưởng để làm chồng, giàu sang cũng không quên tình nghĩa vợ chồng, thậm chí là "đội vợ lên đầu"

Chẳng ai ngờ, chàng Tuất cương trực và hơi khô khan khi yêu lại rất chung tình, toàn tâm toàn ý. Khi đã yêu, người tuổi Tuất luôn hướng về đối phương, sẵn sàng làm nhiều điều để bạn đời vui lòng. Mặc dù trong cuộc sống ngày thường có thể hơi ít nói nhưng người đàn ông này lại có quan điểm sống rất rõ ràng! Chàng thường tôn trọng các quy tắc đạo đức nên có lối sống khá lành mạnh.

Kể cả trong những lúc vui vẻ bạn bè, nhậu nhẹt quá chén, chàng trai tuổi Tuất cũng luôn ý thức được việc làm của bản thân mình và cố gắng không quá giới hạn trong bất cứ hành động nào, nhất là chuyện "gái gú" thì chàng càng tránh xa.

Xem tử vi phương Đông, người tuổi Hợi bản lĩnh vững vàng, bao năm lăn lộn trên chốn thương trường khiến họ nhìn thấu mọi sự trên đời.

Cám dỗ ở đời không thiếu, nhưng nam tuổi Hợi vốn là con giáp nam chung thủy, thế nên họ coi đó là thử thách mà mình bắt buộc phải vượt qua, là cái bẫy không được phép mắc phải. Chỉ cần giữ mình nghiêm cẩn, kiên định với bản thân thì dù là cám dỗ lớn đến đâu cũng chẳng thể nào vượt qua được tình yêu mà họ dành cho người vợ kết tóc se tơ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Những chàng trai tuổi Thìn xứng đáng là người rất đáng tin cậy trong tình yêu, bởi họ là con giáp nam chung thủy vì tình, chẳng vì tiền bạc mà thay lòng đổi dạ. Trời sinh nam tuổi Thìn đã là nhưng người vững vàng và ý chí kiên định, khi có khó khăn chẳng hề chối từ mà lập tức đưa mình ra giúp đỡ mọi người.

Nếu yêu và lấy một chàng trai như vậy thì dù là 10 năm hay 20 năm nữa, chàng trai ấy vẫn luôn ở bên bạn. Họ sẽ khiến bạn vui vẻ và quên hết mọi khổ đau trên cuộc đời này bằng bất cứ giá nào. Khi khó khăn cùng chung hoạn nạn thì như vậy, nhưng ngay cả khi cuộc sống đổi thay, tiền bạc dư dả hơn, chàng giáp này vẫn giữ cho mình trái tim yêu như thuở ban đầu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.