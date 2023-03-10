Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất từ 0h ngày 11/3/2023, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 13:16

Những con giáp này gặp nhiều vận may, bên cạnh đó lại được cát tinh phù trợ nên việc gì cũng thành công mỹ mãn từ 0h ngày 11/3/2023.

Tuổi Mùi

Bản chất những người tuổi Mùi đều lạc quan, vui vẻ và cởi mở. Thêm nữa họ cũng rất nhiệt tình, nỗ lực trong công việc nên luôn được đền đáp xứng đáng. Khi gặp khó khăn, tuổi Mùi rất giỏi chịu đựng, chấp nhận tất cả để chờ ngày công thành danh toại.

Theo tử vi, từ 0h ngày 11/3/2023 là khoảng thời gian tuổi Mùi có thể tự tin về một tương lai tươi sáng rực rỡ, gặp nhiều niềm vui bất ngờ nối tiếp. Đối với công việc, tuổi Mùi sẽ thăng tiến, làm ăn phát đạt, tài lộc bỗng dưng kéo tới. Con giáp này có thể "bỏ túi" số tiền lớn mà nhiều người khác phải dành dụm cả đời. Về tình duyên, tuổi Mùi gặp vận đào hoa nên hạnh phúc ngọt ngào ai cũng phát ghen.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất từ 0h ngày 11/3/2023, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và cũng rất thông minh, biết trước biết sau. Thế nên, dù đi đâu hay làm gì, người tuổi Mão cũng được quý nhân chiếu cố, soi đường dẫn lối trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Tử vi có nói, từ 0h ngày 11/3/2023, con giáp này sẽ giàu sang, sung túc đủ đầy, tiền chất đầy két.

Dù hiện tại có gặp khó khăn, nhưng thời gian này, cục diện sẽ thay đổi, chuyển bại thành thắng. Con giáp này chỉ cần chuyên tâm làm ăn, hợp đồng sẽ về và đơn hàng cũng sẽ tăng lên. Tình yêu nở hoa, sự nghiệp hanh thông, còn gì vui hơn chứ?

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất từ 0h ngày 11/3/2023, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa rất thông minh, siêng năng và không bao giờ từ bỏ đam mê. Họ cũng có góc nhìn thấu đáo và quan điểm mới mẻ trong cuộc sống. Nhờ kĩ năng, kiến thức tốt và may mắn hơn người mà tuổi Ngọ ổn định sự nghiệp sớm hơn so với những con giáp khác.

Từ 0h ngày 11/3/2023, tuổi Ngọ sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ sẽ tài lộc vượng phát, hạnh phúc gõ cửa. Bạn không phải lo lắng về vấn đề tài chính, tiền bạc dư dả. Nếu là người kinh doanh thì trong thời gian này, tuổi Ngọ nhanh chóng giải quyết những công việc khúc mắc, tháo gỡ khó khăn hiện tại. Nếu làm công ăn lương thì tuổi Ngọ sẽ được thăng chức tăng lương. Nhìn chung, tuổi Ngọ sẽ có tài lộc đột phá, lội ngược dòng thành công ngoạn mục.

Điểm danh 3 con giáp may mắn nhất từ 0h ngày 11/3/2023, có lộc cực to, công danh thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tháng 2/2023, sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của 3 con giáp phản công mạnh mẽ, hút trọn tài lộc bạt ngàn vào nhà

Tử vi 4 ngày cuối tháng 2/2023, sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của 3 con giáp phản công mạnh mẽ, hút trọn tài lộc bạt ngàn vào nhà

Trong 4 ngày cuối tháng 2/2023, vận khí hanh thông, Thần Tài ban cho phú quý, phù hộ độ trì, 3 con giáp tài lộc tăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 10/3/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 11/3/2023 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 4 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 8 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều