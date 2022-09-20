Điểm danh 3 con giáp được hường hồng phước, quý nhân chiếu cố, song hỷ tới nhà vào những ngày đầu tháng 11 Dương lịch

Vào những ngày đầu tháng 11 Dương lịch, những người tuổi Thân sẽ hưởng nhiều lộc lá của bề trên. Thời gian này, vận may của người tuổi Thân tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người tuổi Thân làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy.

Những người tuổi Mèo luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Vào những ngày đầu tháng 11 Dương lịch, đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn của con giáp này.

Riêng với người tuổi Thân đang làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tháng 11, bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu tuổi Thân biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công.

Có thể nói, Tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tháng 11 này. Nếu vào những tháng trước, bạn có thể cảm thấy buồn phiền vì vận đen đeo bám, công việc không được thuận lợi như ý thì sang tháng 11, sự nghiệp của bạn đã khởi sắc lên nhiều phần. Nhờ gặp được đối tác làm ăn đáng tin cậy, công việc kinh doanh của bạn phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng vọt. Nếu bạn tránh được những mâu thuẫn không đáng có với nhân viên của mình thì tháng 11 quả là một tháng thành công mỹ mãn đối với bạn.

Những người tuổi Mèo luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Trong những ngày đầu tháng 11, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, trong tương lai sẽ được sếp khẳng định và khen ngợi. Tuy nhiên, bản mệnh phải hiểu rằng khi gặp vấn đề, trước hết phải bình tĩnh suy nghĩ thành công sẽ thuộc về người có thể kiên trì.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!