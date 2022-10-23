Đến ngày 23/10, Trời cho lộc lớn, 3 con giáp sự nghiệp vượng sắc hơn mong đợi, tiền bạc dồi dào, gia đạo an nhiên sung túc

Vận trình tài lộc trong ngày hôm nay cực rực rỡ. Thiên Tài xuất hiện củng cố nguồn thu nhập cho con giáp này, nhất là nghề tay trái. Các dự án đầu tư đã lâu giờ đây mới thu lợi, củng cố thêm nguồn tích luỹ cho những người này. Có Chính Tài che chở nên chuyện tiền bạc không quá khó khăn, có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình nhờ nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không có khó khăn. Tam Hội giúp sức nên có thể nói người tuổi này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Quý nhân bất ngờ xuất hiện và mang tới cho con giáp này những tin vui trên con đường công danh. Thời điểm thuận lợi và may mắn ngập tràn này cũng là cơ hội tốt để người tuổi Sửu phát huy tối đa thế mạnh của mình. Người tuổi Sửu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng dành cho công sức bấy lâu.

Chính Quan chỉ lối dẫn đường, theo tử vi phương Đông thì đây là cơ hội tốt để người tuổi Mão bứt phá trên chặng đua thăng quan tiến chức. Bạn mong chờ cơ hội này đã lâu, đừng để mình lỡ mất. Có tam hội quý nhân soi đường dẫn lối hướng người tuổi Mão đi đúng với nguyện vọng, mong muốn của mình. Cơ hội không tự nhiên sinh ra, tất cả là do bạn cố gắng tìm tòi và không ngừng nỗ lực để chờ khi thời cơ đến bạn sẽ nắm bắt chúng một cách phù hợp nhất.

Trong ngày chủ nhật này, Thực Thần sẽ ở bên người tuổi Mão, bản mệnh đừng để lỡ mất cơ hội trời cho này nhé. Có những chuyện nếu mình bỏ qua thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại được, vì thế khi trời cho lộc thì hãy đưa tay nhận nhé. Hôm nay chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Mèo sẽ có chuyển biến tích cực. Bạn nên cố gắng phát huy hết mọi năng lực của mình, để bản thân không phải vất vả do thiếu thốn tiền bạc nữa.

Chính Quan chỉ lối dẫn đường, theo tử vi phương Đông thì đây là cơ hội tốt để người tuổi Mão bứt phá trên chặng đua thăng quan tiến chức. Bạn mong chờ cơ hội này đã lâu, đừng để mình lỡ mất. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Ngọ may mắn được Tam Hợp che chở nên vận trình trong ngày chủ nhật này đón nhiều khởi sắc. Bạn tìm ra niềm đam mê với công việc hiện tại, hăng say tạo năng suất chất lượng cao nhờ có phương pháp để tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. Hôm nay bạn còn dễ chiếm được cảm tình của mọi người nhờ sự rộng rãi, cởi mở của bản thân. Con giáp này khiến cho ai nấy đều thoải mái, dù kết giao bạn bè hay bàn chuyện hợp tác công việc đều dễ dàng.

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp Ngọ nhận được không ít điều tốt trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì hôm nay quả là ngày đại cát đại lợi, hứa hẹn những khoản thu khổng lồ. Với khả năng quan sát và học hỏi của mình bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Bản mệnh dù làm việc gì cũng có được doanh thu rủng rỉnh từ công việc chính của mình.

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp Ngọ nhận được không ít điều tốt trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì hôm nay quả là ngày đại cát đại lợi, hứa hẹn những khoản thu khổng lồ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm