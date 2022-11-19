Đen đủi đeo bám vào ngày mai (20/11/2022), 3 con giáp vướng hung vận lớn, dễ bị tiểu nhân chắn đường hãm hại, làm nhiều nhưng tiền bạc chẳng có dư

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 08:25

Xem tử vi Chủ nhật ngày 20/11/2022 của 12 con giáp dự báo những thay đổi vào ngày mới có thể giúp bạn tìm kiếm vận may, chủ động hơn trong cuộc sống và để mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn.

Tuổi Tý

Tử vi Chủ nhật ngày 20/11/2022 dự đoán, Dậu Tý Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình ngày hôm nay của tuổi Tý. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, chớ tự tin thái quả mà chủ quan làm việc ẩu, không để ý tới chi tiết sẽ rất dễ hỏng việc. Tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây khó dễ cho bạn bất cứ lúc nào. Do đó hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ trước khi báo cáo hoàn thành công việc để người khác không có cơ hội nắm thóp.

Hãy nhớ chính bản thân tuổi bạn mới là người có thể ngăn chặn được những rắc rối nảy sinh trước khi kẻ xấu có cơ hội chọc ngoáy. Ngày Kim sinh Thủy bù đắp cho Tý về đường tình duyên. Chuyện tình cảm gặp nhiều cát lành đến bất ngờ. Con giáp này nếu còn độc thân có thể vô tình gặp được mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên tìm thấy sự đồng điệu, khởi đầu cho một tình yêu bền vững.

Đen đủi đeo bám vào ngày mai (20/11/2022), 3 con giáp vướng hung vận lớn, dễ bị tiểu nhân chắn đường hãm hại, làm nhiều nhưng tiền bạc chẳng có dư - Ảnh 1
Tử vi Chủ nhật ngày 20/11/2022 dự đoán, Dậu Tý Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình ngày hôm nay của tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chịu tác động từ cục diện Tương Xung Thái Tuế khiến người tuổi Mùi có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại. Chính tài năng và thành công bạn có được đã trở thành lý do khiến nhiều kẻ ghen ghét. Tuy nhiên cuộc sống này vốn chẳng thể làm hài lòng được tất cả mọi người, vì thế tuổi này cũng không cần giải thích mọi chuyện cho những người hay soi mói.

Bạn cũng nên dành thời gian vun vén cho mối quan hệ tình cảm của mình, nhất là khi dạo gần đây khoảng cách đang ngày càng lớn dần giữa cả hai, vết rạn nứt cũng trở nên rõ rệt hơn. Công việc bận rộn là thế nhưng đừng chịu đựng một mình, hãy chia sẻ với người ấy để có thể thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn.

Đen đủi đeo bám vào ngày mai (20/11/2022), 3 con giáp vướng hung vận lớn, dễ bị tiểu nhân chắn đường hãm hại, làm nhiều nhưng tiền bạc chẳng có dư - Ảnh 2
Chịu tác động từ cục diện Tương Xung Thái Tuế khiến người tuổi Mùi có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dưới tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất có điềm báo những chuyện chẳng lành sẽ tới trong ngày Chủ nhật này. Hung vận lớn khiến con giáp này có thể đang rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân, nếu không biết tự bảo vệ bản thân, bạn có thể vì thế mà chịu nhiều chuyện thị phi ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh bấy lâu nay gây dựng.

Tài vận không mấy khả quan. Bạn được nhắc nhở cần cân nhắc kĩ trước mỗi quyết định chi tiêu, mua sắm bất cứ thứ gì. Nếu là thứ thực sự cần thiết thì hãy chi, nếu không thì dễ tán tài tán lộc. Chỉ cần quản lý tốt tài chính vào lúc này thì tình hình cũng không đến mức nghiêm trọng. Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim nên mâu thuẫn giữa bản mệnh và nửa kia vẫn chưa tìm được cách để tháo gỡ dứt điểm. 

Đen đủi đeo bám vào ngày mai (20/11/2022), 3 con giáp vướng hung vận lớn, dễ bị tiểu nhân chắn đường hãm hại, làm nhiều nhưng tiền bạc chẳng có dư - Ảnh 3
Dưới tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất có điềm báo những chuyện chẳng lành sẽ tới trong ngày Chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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