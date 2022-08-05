"Đen cả tình lẫn tiền" chính là 3 con giáp đen đủi nhất tháng cô hồn này, nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 15:08

Tháng Bảy Âm lịch được coi là tháng dữ nhất trong năm. Đặc biệt là những con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều xui xẻo hơn những người khác, làm gì cũng dễ gặp vận hung vô cùng xui xẻo.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng Cô hồn, vì thế, hành sự cẩn trọng là hơn, chớ làm việc xấu kẻo vận hung ám vào người.

Đặc biệt những ai tuổi Dậu mà sinh vào tháng 4 âm lịch càng dễ gặp nhiều điều đen đủi trong tháng cô hồn. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân.

Mặc dù kiếm tiền khá trong tháng này, nhưng chính điều đó lại khiến bạn thành ra chủ quan, quản lý tiền bạc không cẩn thân hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra.

Tuổi Tý

Do phải chịu ảnh hưởng của hung tinh nên mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch này.

Bản mệnh cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn. Việc thường xuyên phải quay cuồng với giấy tờ sổ sách khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn nảy sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức.

'Đen cả tình lẫn tiền' chính là 3 con giáp đen đủi nhất tháng cô hồn này, nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, bạn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có, gây hao tài tốn của.

Tuổi Dần

Tháng này có nhiều thách thức nhưng lại chính là cơ hội để con giáp tuổi Dần thể hiện sức sống và bản lĩnh mãnh liệt của mình. Bản mệnh là người tài hoa, hiểu biết nên được nhiều người nể trọng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen ghét. Vì thế, đi đâu cũng phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối.

Rất nhiều người tuổi Dần trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình mà có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian.

Bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Tháng này người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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