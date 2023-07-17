Tình cảm: Trong tình cảm, người cho đi nhiều là người biết cách yêu thương.

Công việc: Người tuổi Mão trong vận trình công danh luôn cố gắng kịp tiến độ công việc, hãy làm việc năng động hơn nữa.

Tài lộc: Về tài lộc, số tiền mất không quá lớn, hãy xem đó là bài học.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, nghỉ ngơi đúng chỗ, đúng lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đón nhiều cát khí, vận trình trôi chảy Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào Thứ Ba 18/07/2023, Tuổi Tỵ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Tỵ có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm. Tuổi Tỵ nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc.

Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Tỵ cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính. Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Tỵ hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản Tuổi Tỵ sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Tuổi Thìn

Nhờ có Chính Tài mở ra cánh cửa mới giúp con giáp tuổi Thìn có thể kiếm tiền thông minh hơn. Bạn nhận ra việc mình cần tập trung và dồn tâm sức của mình vào đó mới mong có cơ hội thay đổi cuộc sống.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy dễ có xung đột trong lối tư duy khiến bạn và một nửa của mình xảy ra cãi vã. Nếu bạn suy nghĩ kỹ sẽ thấy họ cũng có lý ở một phần nào đó, hãy tôn trọng ý kiến của họ bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng giã gạo, phòng xay bột và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!