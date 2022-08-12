Đêm Rằm tháng 7 âm lịch (15/7), trăng tròn vành vạnh, 3 con giáp như được soi sáng, phất cờ đổi vận lên hương, khổ mấy cũng qua được

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 15:25

Dưới đây là những con giáp giàu có nhận được cơn mưa tiền tỷ, lời khen tốt đẹp đổ về ào ào khiến bản mệnh hoa mắt chóng mặt không đỡ kịp ngay đêm Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận được khá nhiều cơn mưa lời khen. Bạn kiếm được số tiền khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt trong đêm Rằm tháng 7 cô hồn. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình giúp đỡ người khác hết sức. Cấp trên nhìn thấy được mặt tốt và khả năng của bạn nên trọng dụng, tín nhiệm bạn. Đây là cơ hội tốt giúp bạn tiến thân xa hơn trong công việc.

Hãy lắng nghe những lời khuyên của người khác để có nhiều kiến thức hơn. Bạn đừng sợ mất mặt, không biết thì hỏi, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt. Những người xung quanh sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình mà không vụ lợi. 

Đêm Rằm tháng 7 âm lịch (15/7), trăng tròn vành vạnh, 3 con giáp như được soi sáng, phất cờ đổi vận lên hương, khổ mấy cũng qua được - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận được khá nhiều cơn mưa lời khen. Bạn kiếm được số tiền khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt trong đêm Rằm tháng 7 cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn nhận được cơn mưa tiền tỷ. Kèm với đó, bạn được cấp trên trọng dụng yêu mến. Những đồng nghiệp luôn giúp đỡ bạn nhiệt tình nên không sợ gặp khó khăn. Tuất cứ bình tĩnh, mọi việc khó khăn ở thời điểm hiện tại rồi sẽ qua.

Trong đêm Rằm tháng 7 âm lịch, mọi việc của tuối Tuất sẽ dần tốt đẹp đúng như bản thân bạn mong muốn. Hãy chịu vất vả vượt qua giai đoạn này để tương lai tươi đẹp hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều chuyện vui. Mối quan hệ của bạn tốt đẹp như trong phim.

Đêm Rằm tháng 7 âm lịch (15/7), trăng tròn vành vạnh, 3 con giáp như được soi sáng, phất cờ đổi vận lên hương, khổ mấy cũng qua được - Ảnh 2
Trong đêm Rằm tháng 7 âm lịch, mọi việc của tuối Tuất sẽ dần tốt đẹp đúng như bản thân bạn mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, vào đêm Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Tý không chỉ giỏi về giao tiếp mà tài kiếm tiền cũng phải liệt vào danh sách xuất chúng. Bạn có nhiều tài lẻ nên được yêu thương, đi đến đâu cũng nổi bật nhận được sự ưu ái của mọi người. Trong công việc, Tý nhận được nhiều lời khen của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Bạn có nhiều cơ hội thực hiện những kế hoạch riêng của bản thân nên không sợ thiếu cơ hội tiến thân. Nếu thực hiện tốt những kế hoạch này, bạn sẽ nhận được nhiều đề cử thăng tiến của cấp trên.

Đêm Rằm tháng 7 âm lịch (15/7), trăng tròn vành vạnh, 3 con giáp như được soi sáng, phất cờ đổi vận lên hương, khổ mấy cũng qua được - Ảnh 3
Theo tử vi, vào đêm Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Tý không chỉ giỏi về giao tiếp mà tài kiếm tiền cũng phải liệt vào danh sách xuất chúng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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