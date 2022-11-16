Đếm ngược 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp thong thả ăn tiêu, ngã ngay hố vàng, thu lộc dồn dập, tiền tài phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 21:51

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả trong 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Tử vi học có nói, trong 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Đếm ngược 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp thong thả ăn tiêu, ngã ngay hố vàng, thu lộc dồn dập, tiền tài phú quý - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình. Trời sinh tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu. Tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Đếm ngược 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp thong thả ăn tiêu, ngã ngay hố vàng, thu lộc dồn dập, tiền tài phú quý - Ảnh 2
Trong 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Tử vi học có nói, trong 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ. Con giáp này làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Đếm ngược 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp thong thả ăn tiêu, ngã ngay hố vàng, thu lộc dồn dập, tiền tài phú quý - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 7 ngày cuối tháng 10 âm lịch, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ - Ảnh minh họa: Internet


(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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