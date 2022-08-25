Đếm ngược 6 ngày cuối cùng của tháng 8/2022: Top 3 con giáp được điểm tên trong sổ đỏ Thần Tài, tình - tiền thăn hoa, vận may hội tụ

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 23:28

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 6 ngày cuối tháng 8/2022, những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Mùi

Trong 6 ngày cuối tháng 8/2022, vận trình của tuổi Mùi lại càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều. Con đường quan lộ của Mùi rộng mở thênh thang, dù có khó khăn trở ngại đến đâu. Bằng chính năng lực của bản thân mình, con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội.

Tuy nhiên, tuổi Mùi chớ ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó. Đường tình duyên của Mùi cũng tốt đẹp. Những người có gia đình thì hài hòa, vui vẻ đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp.

Đếm ngược 6 ngày cuối cùng của tháng 8/2022: Top 3 con giáp được điểm tên trong sổ đỏ Thần Tài, tình - tiền thăn hoa, vận may hội tụ - Ảnh 1
Trong 6 ngày cuối tháng 8/2022, vận trình của tuổi Mùi lại càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi có nói, vào 6 ngày cuối tháng 8, tài chính và thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu bạn có kế hoạch từ trước, bạn sẽ khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Song nên nhớ tuyệt đối phải tránh xa chuyện cờ bạc đỏ đen, chỉ những gì chính tay mình làm ra thì mới bền vững mà thôi.

Về phương diện tình cảm, trong thời gian này, những chú khỉ sẽ đón nhận vận đào hoa nở rộ. Tình yêu thăng hoa, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những giận hờn nho nhỏ. Điều này cũng chỉ là gia vị để những người có đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà thôi.

Đếm ngược 6 ngày cuối cùng của tháng 8/2022: Top 3 con giáp được điểm tên trong sổ đỏ Thần Tài, tình - tiền thăn hoa, vận may hội tụ - Ảnh 2
Tử vi có nói, vào 6 ngày cuối tháng 8, tài chính và thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 6 ngày cuối tháng 8, con giáp tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người. Do được Thần tài ưu ái, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, báo hiệu những điều tốt lành đến với con giáp này.

Những người kinh doanh sẽ có lợi nhuận tăng cao nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

Đếm ngược 6 ngày cuối cùng của tháng 8/2022: Top 3 con giáp được điểm tên trong sổ đỏ Thần Tài, tình - tiền thăn hoa, vận may hội tụ - Ảnh 3
Đúng 6 ngày cuối tháng 8, con giáp tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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