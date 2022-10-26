Đếm ngược 2 tháng cuối năm (tháng 11, 12): Vận đen cuốn theo gió, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, lộc bay phấp phới, tiền chắn trước ngõ, phú quý đề huề

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 18:52

Trong 2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn được tài lộc của trời đất.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong 2 tháng cuối năm 2022 nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Đếm ngược 2 tháng cuối năm (tháng 11, 12): Vận đen cuốn theo gió, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, lộc bay phấp phới, tiền chắn trước ngõ, phú quý đề huề - Ảnh 1
Trong 2 tháng cuối năm 2022 nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng trong 2 tháng cuối năm, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Đếm ngược 2 tháng cuối năm (tháng 11, 12): Vận đen cuốn theo gió, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, lộc bay phấp phới, tiền chắn trước ngõ, phú quý đề huề - Ảnh 2
Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng trong 2 tháng cuối năm, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 2 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Thân sẽ có “số hưởng” làm vài ngày tiêu cả năm cũng không hết.

Đếm ngược 2 tháng cuối năm (tháng 11, 12): Vận đen cuốn theo gió, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, lộc bay phấp phới, tiền chắn trước ngõ, phú quý đề huề - Ảnh 3
Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 2 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay (26/10/2022), khung từ 11-14h, TOP 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, công danh vang dội, tài lộc xum xuê

Đúng hôm nay (26/10/2022), khung từ 11-14h, TOP 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng, công danh vang dội, tài lộc xum xuê

Bước sang khung từ 11 - 14h ngày hôm nay (26/10), do ăn ở hiền lành hay làm điều tốt tích đức nên 3 con giáp dưới đây sẽ được thần tài chiếu cố, làm ăn thuận lợi, vận may mang đến tài lộc ngút ngàn.

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