Đếm ngược 2 ngày cuối cùng của tháng 10, quý nhân mở bát tài lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, đón niềm vui lớn, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 04:42

Dù trước đây có gặp phải khó khăn như thế nào thì những con giáp này đã đến thời đổi vận. Dưới đây là 3 con giáp phát tài, phúc khí ngập đầy nhà trong 2 ngày cuối cùng của tháng 10.

Tuổi Tý

Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tý luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, khi trưởng thành, con giáp này lại gặp khá nhiều khó khăn trong con đường sự nghiệp, tài chính và phải khi bước vào thời trung vận, cuộc sống của con giáp này mới thực sự thăng hoa.

Thế nhưng, trong những giai đoạn trước đó, không phải cuộc đời tuổi Tý chỉ toàn là màu đen mà vẫn có những khoảng sáng, điển hình là 2 ngày cuối cùng của tháng 10. Vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Đếm ngược 2 ngày cuối cùng của tháng 10, quý nhân mở bát tài lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, đón niềm vui lớn, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Trong những giai đoạn trước đó, không phải cuộc đời tuổi Tý chỉ toàn là màu đen mà vẫn có những khoảng sáng, điển hình là 2 ngày cuối cùng của tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão mang bản tính lương thiện, hoạt bát, tốt bụng. Bạn người khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử, được lòng nhiều người. Người tuổi Mão đa phần thành công trên thương trường và cả quan trường. Bạn là người có chí tiến thủ.

Trong 2 ngày cuối cùng của tháng 10, người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Mão còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên từ thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Đếm ngược 2 ngày cuối cùng của tháng 10, quý nhân mở bát tài lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, đón niềm vui lớn, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối cùng của tháng 10, người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn luôn hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình.

Trước đây, không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Vì vậy mà trong 2 ngày cuối cùng của tháng 10, con giáp tuổi Thìn sẽ càng vượng vận tài lộc. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Thìn sẽ hái ra tiền vô kể.

Đếm ngược 2 ngày cuối cùng của tháng 10, quý nhân mở bát tài lộc, 3 con giáp xòe tay hứng tiền, đón niềm vui lớn, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối cùng của tháng 10, con giáp tuổi Thìn sẽ càng vượng vận tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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