Để ý những tướng người này, trời sinh đại phú đại quý, hợp kinh doanh làm chủ, tiền tài rộng mở

Theo nhân tướng học, vầng trán biểu thị cho đường quan lộc, chủ về sự nghiệp, tương lai của người đó.

Người có trán cao, trán rộng là người thông minh, có chí hướng, có hoài bão, có lý tưởng, có chí tiến thủ để thực hiện lý tưởng của mình, đây chuẩn xác là tướng người hợp kinh doanh.

Những người này thích hợp với công việc kinh doanh tự lập. Họ thường đạt được thành công nhờ vào sự khôn ngoan và nhan nhẹn của mình, do đó có được khối tài sản khổng lồ.

Khi kinh doanh tốt nhất không nên chung đụng với ai, bạn nên làm một mình, càng thêm người chỉ càng rắc rối mà thôi.

Đôi mắt nhỏ, thanh mảnh

Người có đôi mắt nhỏ và thanh mảnh là người chu đáo, sắc sảo, con mắt nhạy bén, phán đoán chính xác, rất kiệm lời, không thích ba hoa bốc phét.

Nếu những người như vậy tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, họ có thể xác định các cơ hội kinh doanh bằng tầm nhìn và sự phán đoán của chính mình. Lúc đầu có thể hơi vất vả nhưng về sau sẽ nắm bắt được cơ hội và thu về lợi nhuận khổng lồ.

Cung Điền Trạch rộng

Cung Điền Trạch trên khuôn mặt là khoảng từ bờ trên cặp mắt tới đìa dưới của cặp chân mày.

Nó là bộ phận phụ trách các bất động sản của một người như nhà cửa, mua bất động sản có thể kiếm được nhiều tiền.

Người nào có cung điền trạch rộng, da vùng đó sáng, không có sẹo thì dễ được thừa kế đất đai, hợp buôn bán bất động sản.

Người này nên kinh doanh bất động sản để làm giàu, đa phần là do công sức của bản thân tự lực cánh sinh gây dựng nên.

Cung Tài Bạch đẹp

Toàn thể các vị trí của mũi đều được coi như là thuộc cung Tài Bạch. Ý nghĩa chung của cung tài bạch là chủ về tiền bạc, của cải.

Khi cung Tài Bạch đáp ứng đủ những yêu cầu sau thì người này cực kỳ hợp kinh doanh, làm công ăn lương thì vất vả nhưng cứ đi buôn là thấy được đồng ra đồng vào.

Mũi tròn

Mũi tròn là mũi của phúc khí, nếu đi đôi với màu da tươi sáng, không có vết sẹo hay nhiều mụn thì có nghĩa là vượng khí giàu có, đi buôn bán rất giỏi..

Những người có kiểu mũi này là người có tư duy nhanh nhạy và linh hoạt, những đặc điểm này chính là điều mà một doanh nhân cần phải có.

Cánh mũi to và săn chắc

Những người có cánh mũi to, săn chắc hay bị chê xấu, thô nhưng bạn có biết tướng mũi như vậy là tướng đại phú đại quý, thích hợp làm ăn buôn bán, tài lộc dồi dào.

Mũi to và thịt dày

Người này quản lý tiền bạc giỏi, kiếm tiền sạch, chân chính, không thích gian dối lươn lẹo hại người khác.

Họ thường có tiềm lực mạnh mẽ hơn người bình thường trong kinh doanh nên dễ nổi bật trong giới kinh doanh, thích hợp làm ăn buôn bán, có tiềm lực lớn.

Cằm đầy đặn, tròn

Người nào có cằm đầy đặn, tròn trịa tức là người làm ra tiền, biết giữ của cải, nếu tự kinh doanh thì dễ kiếm lời, ngày càng giàu có, đây cũng là tướng người thích làm việc thiện càng già càng lộc lá.

Cằm đầy đặn còn biểu thị cho sự giàu có và phú quý. Nếu bạn sở hữu chiếc cằm này, bạn sẽ có khả năng tiết kiệm được rất nhiều tiền, sống rất thoải mái và gặp may mắn khi đi buôn.

Tính tình thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, thông minh, sáng tạo và có thêm phần liều lĩnh nên họ cực kì hợp với việc kinh doanh.

Mắt long lanh

Người có đôi mắt này không hề yếu đuối và ủy mị như mọi người thường nghĩ.

Người này bên ngoài hiền lành nhưng bên trong tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, có tiềm năng kinh doanh mạnh hơn người bình thường.

Nếu tự kinh doanh thì dễ dàng nổi bật hơn trong thế giới kinh doanh , tiềm năng kinh doanh phát đạt ở họ là rất lớn.

Miệng rộng

Người ta hay chê tướng miệng rộng, nói người miệng rộng ham ăn, phá hoại nhưng họ đâu biết tướng miệng này không hề xấu đến vậy.

Người có miệng rộng cho người ta cảm giác có được phúc lộc đầy nhà, tính tình ngay thẳng, bộc trực.

Người có miệng rộng thì tính tình vui vẻ, ăn nói khéo léo, kết bạn tốt, dễ thu phục lòng người, đi đến đâu cũng biết ăn ngon mặc đẹp. Những người như vậy sinh ra là để kinh doanh, chỉ cần cái mồm khéo ăn khéo nói một chút thôi là có thể làm ăn được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.