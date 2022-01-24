Để tránh 'xui xẻo' trong năm mới, người Việt cần lưu ý những điều này khi lau dọn bàn thờ gia tiên

Nhiều gia đình thường tận dụng khoảng trống dưới bàn thờ để đồ, tuy nhiên đây là một trong những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ. Bạn nên giữ phía dưới bàn thờ sạch sẻ, nếu đặt thì chỉ đặt một số vật dụng đơn giản liên quan đến việc thờ cúng như đèn, ly,..Với trường hợp gia chủ để đồ dưới bàn thờ nhiều sẽ khiến tinh thần và sức khỏe của gia chủ bị sa sút.

Lau dọn bàn thờ tổ tiên là điều vô cùng quan trọng giữ bàn thờ luôn sạch mang ý nghĩa tôn kính, tưởng nhớ và cầu mong ông bà tổ tiên cũng như các vị thần linh sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho gia đình. Đặc biệt là những ngày lễ tết, lau dọn bàn thờ trở nên cầu kì hơn. Sau đây là những điều bạn cần lưu ý để không mắc phải những điều kiêng kỵ .

Trước khi lau dọn phải thắp 5 nén tâm hương và 5 chén nước xin lau dọn ban án thờ.

Chia sẻ với Vietnamnet, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, độc giả có thể tham khảo để chiêu tài rước lộc năm Nhâm Dần 2022:

Trong quá trình dọn dẹp bàn thờ việc đầu tiên mọi người cần làm là bao sái bát hương (nếu nhà không có ngai thờ gia tiên). Khi lau dọn, nên thực thiện theo trình tự từ trên cao xuống thấp. Lúc lau các bức tượng nên dùng khăn mềm để tránh tượng bị xước hoặc bay màu sơn.

Đối với các ngai thờ gia tiên hoặc bài vị thờ gia tiên bằng gỗ, lọ hoa sen gỗ, lục bình gỗ, bàn thờ gỗ, sập gỗ... tránh dùng rượu gừng, cồn hóa học, rượu nồng độ cao lau rửa sẽ làm hỏng vecni hoặc màu sơn son, thếp vàng.

Đối với các bức tượng bằng đồng, không dùng cồn, hoặc hóa chất để lau, tránh cho đồng khỏi bị oxy hóa, han gỉ thành màu xanh hoặc nhanh bị xỉn.

Các gia đình nên thường xuyên rút tỉa chân hương, không nên để chân hương lưu cữu nhiều năm vì chân hương làm bàn thờ nhanh có bụi và gây ra nguy cơ hỏa hoạn cao.

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Nếu gia đình sử dụng bàn thờ bằng gỗ thì nên đặt tấm kiếng lên bề mặt bàn thờ và dán đề can vân gỗ hoặc đề can sần ở mặt trên để ngai thờ, ảnh thờ, bát hương không bị phản chiếu ngược hình ảnh.

Sau khi làm sạch bụi hoặc lau rửa sạch các đồ thờ, gia chủ cần thay nước ở các bình hoa và thay nước cúng. Hoa đã héo hoặc đã tàn cần thay ngay tránh có mùi xú uế nơi thờ cúng.

Sau khi lau dọn xong, thắp 3 nén hương và mời tổ tiên, thần linh về quy tụ.

Khi bao sái bát hương, mọi người lấy một tay giữ yên bát hương, một tay lau xung quanh bát hương, lau từ vòng Lưỡng long chầu nguyệt lau ra.

Nếu bát hương kê hơi sát tường thay bằng dùng giẻ lau, ta có thể dùng khăn giấy ướt đã giặt lại sạch rồi nhúng vào nước ngũ vị hương bọc vào đầu que mỏng lách vào lau sau lưng bát hương.

Vật dụng cần thiết khi lau dọn bàn thờ

Khi tiến hành lau dọn cần chuẩn bị chổi, khăn lau bàn thờ chuyên dùng hoặc dùng khăn, chổi mới. Nên chuẩn bị một chiếc bàn, bên trên mặt bàn có trải vải đỏ để đặt ngai thờ gia tiên, bài vị gia tiên. Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên với các vị Phật, thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau, không được lẫn lộn.

Vì lý do bất khả kháng như mặt bàn thờ bị nứt, bàn thờ bị mối mọt, vị trí ban thờ đang bị thẳng toilet tầng dưới... buộc phải dịch chuyển bàn thờ hoặc phải hạ bát hương, bài vị và các đồ thờ cúng thì phải đặt ở nơi sạch sẽ (chú ý đặt bát hương, bài vị Phật, thần và gia tiên riêng để không bị lẫn) rồi mới quét bụi bặm, lau rửa ban thờ, đồ thờ cúng.

Kiêng kị khi lau dọn bàn thờ

Trước ngày lau dọn bàn thờ, mọi người phải kiêng ăn mắm tôm, tỏi, thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, rắn, khỉ, kiêng uống rượu ngâm cao hổ, rắn...

Các gia đình nên dùng nước sạch đã đun sôi để nguội để lau dọn bàn thờ. Nếu gia chủ cẩn thận hơn, có thể dùng rượu trắng cho thêm một chút gừng củ giã nhuyễn hoặc nước đun từ 5 loại thảo dược (quế khô, hồi khô là 2 vị cố định 3 vị còn lại tùy vùng miền sẽ là 3 trong các vị: gỗ vang, đinh hương, bạch đàn, mùi thơm, hương nhu, xả, lá nếp...) để làm sạch đồ thờ cúng.

Khi lau rửa bài vị của tổ tiên hay tắm tượng (tượng Phật, tượng các vị thần tài...) thì phải dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh.

Tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước bài vị của thần Phật. Người xưa quan niệm như vậy Ɩà bất kính, mạo phạm với thần Phật.

Khi lau dọn tránh việc xê dịch các bức tượng, ngai thờ gia tiên, bài vị gia tiên … đặc biệt là bát hương. Bát hương là hình thức hội tụ tâm thức, là sợi dây vô hình liên kết cõi dương trần với cõi âm.

Vì thế, nếu di chuyển bát hương thì có thể làm ảnh hưởng xấu tới sự liên kết ấy, khiến lòng thành không được chứng giám và gây ra xui xẻo, tai ương cho gia chủ.

Trường hợp có sự cố bất khả kháng phải xê dịch các bức tượng, đồ thờ hoặc bát hương… thì khi lau dọn xong phải sám hối và hoàn nguyên đúng vị trí như ban đầu gọi là làm thủ tục an vị ban thờ, an vị bát hương.

Khi lau dọn không gian thờ cúng đại kỵ để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào bàn thờ, và các bát hương. Ta có thể bật đèn điện để lấy sáng chứ không mở toang cửa phòng thờ hay mở toang cửa sổ làm tổn hại năng lượng.

Lưu ý: + Ánh sáng trong phòng thờ phải luôn đảm bảo được yếu tố ấm cúng, trang nghiêm, gần gũi tránh để ánh sáng quá yếu gây cảm giác lạnh lẽo. + Bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện: Đặt đồ điện bên phải bàn thờ sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ, dễ xảy ra chuyện không may. Bên phải bàn thờ nên đặt một đôi tì hưu hoặc long quy, có thể hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy. +Bên trái bàn thờ không được bừa bộn: Phía bên trái bàn thờ nếu như để bừa bộn hoặc có thùng rác hay các vật ô uế sẽ gây ảnh hưởng đến vận thế, sức khỏe và sự nghiệp của gia đình. Nếu không tuân thủ những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất là con trai và người đàn ông trong gia đình. Vì vậy, bên trái bàn thờ phải giữ gìn sạch sẽ, quét dọn thường xuyên. + Bàn thờ không đặt dưới xà ngang: Nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ, sẽ sản sinh ra sát khí áp lực, khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, thần kinh suy nhược, nặng thì khiến vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng. Do đó, cần đặt bàn thờ ở nơi khác hoặc bỏ xà ngang. + Không tự ý dịch chuyển hay thay đổi vị trí của bàn thờ, điều này được coi là không tốt trong phong thủy phòng thờ. Nếu dịch chuyển cần xin đài âm dương.

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