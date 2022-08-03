Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8), tài lộc leo thang, của cải chất đầy, giàu sang ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 20:21

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ nói lời tạm biệt với những khó khăn, vất vả, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh, ít nói và kín đáo. Họ giỏi quan sát và thường suy nghĩ, đào sâu, phân tích một vấn đề. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tỵ bị hung tinh chiếu mệnh nên gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Điều này khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Tuy nhiên, sang 10 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Tỵ nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8), tài lộc leo thang, của cải chất đầy, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 1
Sang 10 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những tháng trở lại đây, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu sa sút khá nhiều. Dù nỗ lực nhiều, con giáp này không được công nhận. Vì tác động ngoại cảnh nên công việc của họ bị ngưng trệ.

May mắn thay, tử vi dự đoán, 10 ngày tới, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8), tài lộc leo thang, của cải chất đầy, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 2
May mắn thay, tử vi dự đoán, 10 ngày tới, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ còn sở hữu năng lực xuất chúng cùng nhiều tham vọng. Tuy nhiên, thời trẻ, vận trình tài lộc của họ không được tốt nên họ phải chịu nhiều thất bại, khó kiếm tiền.

Sang 10 ngày tới, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng. Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc.

Đây sẽ là 3 con giáp 'nhận lì xì' của Thần Tài trong 10 ngày tới (4/8 - 13/8), tài lộc leo thang, của cải chất đầy, giàu sang ít ai sánh bằng - Ảnh 3
Sang 10 ngày tới, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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