Hôm nay, tuổi Ngọ có Tỷ kiên chiếu mệnh cẩn thận đi làm xích mích với đồng nghiệp, khách hàng, dễ xảy ra sai sót trong công việc. Chuyện làm ăn của con giáp này bị kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, cố tình phá hoại nên có thể bị thiệt hại ít nhiều.

Với những người phải xuất hành đi xa như đi công tác, du lịch trong ngày thứ 7 thì hơi xui, dễ mất tiền oan vì vận lâm Tương Xung. Các bạn nên xem giờ hoàng đạo xuất hành để cầu may mắn, ăn nên làm ra để tránh được tai họa lớn nhỏ.

Con giáp thông minh này dù có thông minh đến mấy cũng có lúc vạ miệng. Có thể bạn sẽ kết nối lại với người bạn cũ, người yêu cũ hoặc bạn đời cũ khiến rắc rối từ đó được sinh ra. Bên cạnh đó thì Ngọ cũng là người kém duyên, độc thân nhưng toàn gặp những người không hợp ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày phương Đông nói rằng hôm nay, Tuổi Dậu không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Tài lộc của Tuổi Dậu trong ngày Thứ Hai này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Dậu phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi

Vận trình tình cảm của Tuổi Dậu hôm nay không được thuận lợi cho lắm nhưng với người thân lại vô cùng ấm áp, con giáp này tin tưởng và luôn coi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp Tuổi Dậu quên đi hết mọi phiền muộn của một ngày không được như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 10/7 diễn ra với một vài rắc rối. Sự tác động của Thiên Quan báo hiệu cho người tuổi này cần tránh xa những chỗ đông người, thậm chí là không nên va chạm với người quanh mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ngày càng rộng mở. Chính Tài chỉ đường dẫn lối giúp cho con giáp này dễ dàng cải thiện được nguồn thu nhập hiện tại, đồng thời còn nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui. Người độc thân sớm gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tựa như là một cuộc sắp đặt định mệnh. Đào hoa vượng mang đến nhiều chuyện vui cho những cặp đôi yêu nhau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.