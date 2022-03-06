Đây là 3 con giáp cát tinh chiếu rọi trong 7 ngày tới (7/3 - 13/3) vận trình được định sẵn là "vàng trong ngọc", cứ thế mà an nhàn hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 06/03/2022 15:00

Được cát tinh chiếu rọi trong 7 ngày tới, những con giáp này bước vào vận trình vàng ngọc sẵn có của mình, nhờ vậy mà chỉ việc ngồi không cũng sung sướng, thảnh thơi, tiền bạc đầy nhà, không lo túng thiếu.

Tuổi Sửu

Xem tử vi 7 ngày tới, tuổi Sửu là con giáp đứng đầu có cơ hội đổi đời. Trong 7 ngày tới Sửu được báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Người làm kinh doanh sẽ thu lời nhiều. May mắn sẽ đến với Sửu trên nhiều phương diện.

Họ không ngại đối mặt với vất vả. Ngược lại, họ muốn trải qua thử thách, chông gai để rèn luyện bản thân mình tốt hơn, từ đó sẽ dễ dàng thành công.

Đây là 3 con giáp cát tinh chiếu rọi trong 7 ngày tới (7/3 - 13/3) vận trình được định sẵn là 'vàng trong ngọc', cứ thế mà an nhàn hưởng thụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn may mắn, bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực. Ngoài ra, trong thời gian tới, họ cũng sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm thấy cơ hội đổi đời.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới được dự đoán sẽ gặp được nhiều điềm lành. Trên mọi phương diện Tuất đều có sự phát triển vượt bậc. Nhờ có quý nhân phù trợ lại có nhiều cát tinh soi chiếu nên dù gặp khó khăn Tuất cũng vượt qua được. Thời gian này Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh mẽ về đường công danh.

Tài lộc của họ có nhiều điểm sáng. Với sự may mắn này, tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Đây là 3 con giáp cát tinh chiếu rọi trong 7 ngày tới (7/3 - 13/3) vận trình được định sẵn là 'vàng trong ngọc', cứ thế mà an nhàn hưởng thụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Từ ngày 7/3 đến 14/3, tuổi Tuất chính thức vượt qua sóng gió, ngày tháng tiếp theo chỉ có ngọt ngào chứ không có cay đắng. Tài vận của họ hanh thông, sự nghiệp phát triển, phúc lộc dồi dào, cuộc sống ngọt như mật, tài lộc đều đặn, bước vào cửa là những niềm vui vô bờ bến và những điều bất ngờ sẽ đến trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Dự đoán tử vi 7 ngày tới của tuổi Ngọ trong công việc sẽ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể gặt hái được thành công rực rỡ. Nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên Ngọ dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn sẽ có nhiều bội thu. Không chỉ vậy, do có Thần Tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh thì tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa.

Bên cạnh nguồn thu nhập chính, Ngọ có thể có thêm nguồn thu khác từ công việc làm thêm, đây là khoản thời gian cho tuổi Ngọ tận hưởng những thành quả của mình.

Đây là 3 con giáp cát tinh chiếu rọi trong 7 ngày tới (7/3 - 13/3) vận trình được định sẵn là 'vàng trong ngọc', cứ thế mà an nhàn hưởng thụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ đầu tư kinh doanh làm ăn rất dễ sinh lời, tài lộc vượng phát, làm ăn thuận lợi, cuộc sống lên tầm cao mới. Họ sẽ được quý nhân và thần tài che chở, thu được lợi nhuận tốt ngoài sức tưởng tượng. Ngoài ra, thời gian tới, tuổi Ngọ có khi tìm được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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