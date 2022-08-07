Đây chính là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới từ 08-14/8/2022: Hỷ lộc hỷ duyên, phú quý lâm môn, tiền ào ào chảy về két, cuộc sống thịnh vượng ấm êm, mọi việc đều hái ra tiền, vạn sự như ý

3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần đón nhận may mắn tới tấp trong tuần mới này.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, sáng suốt, đầu óc rất linh hoạt, đặc biệt họ cũng là những người mang số mệnh vượng phu ích tử, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân đến giúp đỡ, nhờ vậy mà mọi việc thuận lợi từng ngày, tài vận và sự nghiệp đều hanh thông.

Sự thông minh của tuổi Tý nếu chỉ sử dụng ngồi một chỗ thì hơi uổng phí, vì vậy người tuổi Tý phải bước ra ngoài giao du, tạo nhiều mối quan hệ, nếu làm được chuyện đó thì cuộc sống xác định thăng hoa không ai sánh bằng.

Từ 08-14/8/2022 với sự chiếu cố nồng hậu của Thần Tài, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tý sẽ kiếm được bộn tiền, thu hoạch may mắn và giàu có lên từng ngày.

Từ 08-14/8/2022 với sự chiếu cố nồng hậu của Thần Tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ đó mà Thân thêm tự tin hơn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ.

Tuy nhiên, sự giúp đỡ của quý nhân hay may mắn chỉ là yếu tố phụ. Quan trọng là Thân có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Vào tuần mới từ từ 08-14/8/2022 đường tình duyên của Thân vượng sắc. Người còn độc thân nên nắm lấy cơ hội, đừng để mình bỏ lỡ yêu thương.

Tuổi Dậu

T ừ 08-14/8/2022 tuổi Dậu may mắn trong công việc nhờ Chính Quan chiếu mệnh. Bạn tự biết rằng nếu mình muốn đạt được cái gì thì mình phải nỗ lực vì nó. Chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống cả. Phong cách làm ăn khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Nhưng tình cảm gặp ngũ hành Mộc khắc Kim nên không được như ý. Con cái chịu nhiều sự quản thúc từ cha mẹ, dễ gây ra ức chế, hư hỏng. Bạn và người ấy nên cùng nhau tìm kiếm những khởi đầu mới. Đừng để mối quan hệ này đi vào ngõ cụt của sự nhàm chán.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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