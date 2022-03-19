Đầu tuần tới (ngày 21/03), các con giáp sau được THẦN TÀI độ mệnh, TÀI LỘC thăng hoa, tiền vào như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 23:30

Các con giáp sau sắp nhận của trời, tiền tài vượng phát tiêu mãi không hết vào đầu tuần tới (21/03).

Tuổi Thìn 

Đầu tuần tới (ngày 21/03), các con giáp sau được THẦN TÀI độ mệnh, TÀI LỘC thăng hoa, tiền vào như thác đổ - Ảnh 1

Tuổi Thìn có nguồn thu dồi dào đầu tuần tới (21/03). Ảnh minh họa

Xem tử vi đầu tuần tới (21/03) của 12 con giáp, cũng là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc, người tuổi Thìn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể, giải quyết nhiều khó khăn về tài chính mà bạn phải đối mặt trước đó.

Đặc biệt là đầu tuần tới đây, tài lộc của con giáp này khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

Tuổi này, với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, bạn sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Không những sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi mà còn tìm được cơ hội cải thiện cuộc sống, đổi đời từ đây.

Tuổi Sửu

Đầu tuần tới (ngày 21/03), các con giáp sau được THẦN TÀI độ mệnh, TÀI LỘC thăng hoa, tiền vào như thác đổ - Ảnh 2

Tiền bạc tuổi Sửu cực kỳ hanh thông. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu đầu tuần tới (21/03) ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi thì tài lộc ắt dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu tán. Nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại.

Với những ai có ý định khởi nghiệp, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Người tuổi Sửu nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí.

Tuổi Dần

Tử vi đầu tuần tới (21/03) nhận thấy, người tuổi Dần có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều thu được nhiều món lợi trong ngày này.

 

Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Hãy tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để thể hiện những khả năng tiềm tàng của mình, điều đó sẽ rất hữu ích cho bạn trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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