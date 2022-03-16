Đầu tuần tới (21/03), các con giáp sau được Tam Hợp hỗ trợ, trên tay đầy tiền, vận trình cực kỳ thịnh vượng

Đầu tuần tới (21/03), con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, phú quý, tiền bạc không thiếu, cuộc sống hạnh phúc, khó khăn gặp phải sẽ không cúi đầu, sau khi nỗ lực cần cù, siêng năng, mây khói cuối cùng cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, nhất định sẽ có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên.

Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, có cuộc sống hạnh phúc sau này, có tư duy hơn, những mối liên hệ tích lũy thuở ban đầu sẽ phát huy, quả là đáng mong đợi, mai sau công thành danh toại, phát tài, phát lộc, gia tăng tài lộc.

Tuổi Hợi

Chuyện kinh doanh của tuổi Hợi vào đầu tuần tới cực kỳ thuận lợi. Ảnh minh họa

Bước sang tuần mới, tuổi Hợi có được trạng thái tinh thần vô cùng tích cực khi mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn. Tam Hợp cục còn giúp các mối quan hệ xã giao của Hợi hài hòa tốt đẹp, nhờ vậy, bạn có thể kết hợp với những người đồng nghiệp để đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá.

Chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bản mệnh có những ý tưởng sáng tạo và đón đầu xu hướng, đầu tư ngay từ lúc nhiều người chưa biết nên thu được thành quả rất đáng tự hào. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông.

Tuổi Tuất

Đầu tuần tới (21/03), công việc làm ăn có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như thời gian trước.

Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại nhưng được Tam Hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng.

Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ kiếm tiền thuận lợi hơn. Có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.