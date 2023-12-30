Đầu tuần sau đúng hai ngày 1/1 và 2/1, 3 con giáp bùng nổ tài vận, bảng vàng gọi tên, phước lộc vây quanh

Trong ngày này, bạn cần tránh va chạm với cấp trên của mình. Nếu có vấn đề gì bất đồng thì cần bình tĩnh thảo luận, đề bạt ý kiến rõ ràng, không nên nóng nảy khăng khăng với ý kiến của mình. Sự nóng vội có thể ảnh hưởng không nhỏ đến đường tiến thân của bạn.

Ngũ hành Kim – Thủy tương sinh là cơ hội để các cặp đôi có thể hóa giải những căng thẳng liên quan tới mối quan hệ. Chỉ cần bằng cách thẳng thắn nói chuyện và tìm ra giải pháp chung, hai bạn mới sớm hàn gắn được tình cảm hiện tại. Về phần mình, hãy biết lắng nghe và thông cảm nhiều hơn bạn nhé.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

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Tuổi Dần

Dần vốn là con giáp sống biết điều, thái độ sống rất tốt, khá tích cực và rộng lượng, một khi đầu tư tâm huyết vào sự nghiệp thì sẽ không để mình phạm sai lầm nên mới phát triển ổn định.

Đầu tuần sau, xác suất tăng trưởng của bản mệnh cũng rất cao, không những không thiếu tiền mà còn tiến bộ thuận lợi, trên đường đi lên chưa bao giờ có nhiều chông gai trở ngại, có thu hoạch vào đúng những ngày cuối năm.

Thời gian này, vận may nổi bật nhất ở tuổi Dần là khi có tiền, họ có thể lặng lẽ thực hiện ước mơ của mình, phát triển vững vàng hơn, cuộc sống tốt hơn xưa rất nhiều.

Bạn có thể tận dụng cơ hội này để đạt được sự tiến bộ thành công, và có không còn áp lực kiếm tiền nữa, cứ thế băng băng mà cày cuốc nhờ vía lộc ơn trên ban xuống, ăn ở có phúc ắt có phần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.