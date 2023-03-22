Đầu tuần sau (27/03), top 3 cung hoàng đạo sau "thịnh không suy", vận trình khởi sắc thấy rõ, tài lộc ùa đến như thủy triều lên

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 17:29

Đây chính là 3 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất vào đầu tuần sau (27/03). Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, thành công rực rỡ.

Sư Tử

Đầu tuần sau (27/03), top 3 cung hoàng đạo sau 'thịnh không suy', vận trình khởi sắc thấy rõ, tài lộc ùa đến như thủy triều lên - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Đầu tuần tới (27/03), dù làm chuyện lớn hay nhỏ thì Sư Tử cũng đều gặp may mắn. Bên cạnh “may mắn từ trên trời rơi xuống” thì cung hoàng đạo này còn đạt được nhiều trái ngọt từ sự chăm chỉ, tận tâm đã bỏ ra trong năm. Công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào giúp cuộc sống của Sư Tử thoải mái hơn. Họ có thể thích gì mua nấy và mua sắm không ngớt tay trong dịp lễ. Dù rất thành công nhưng Sư Tử vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn và nên hào phóng hơn với những người xung quanh.

Đầu tuần cũng là thời điểm xuất hiện nhiều buổi tụ tập và cũng là “cơ hội trời ban” cho những Sư Tử đang độc thân. Trong các buổi gặp gỡ bạn bè, bạn có thể làm quen với nhiều người mới và giúp ích cho công việc sau này. 

Bọ Cạp

Cung Bọ Cạp vốn có đầu óc mơ mộng, thích sáng tạo, sẵn sàng tìm con đường mới để thể hiện bản thân, không ngại bắt tay vào công việc mới. Thêm vào đó, tháng này bạn còn được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Điều đó cho thấy bạn không thiếu các cơ hội để gặt hái thành công. 

Xung quanh bạn cũng không thiếu bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo tốt sẵn sàng cho bạn lời khuyên và giúp đỡ bạn nếu cần thiết. Vì thế, hãy luôn quyết tâm trong mọi việc, sự cố gắng của bạn ắt sẽ được ghi nhận. 

 

Ma Kết

 

Đầu tuần sau (27/03), top 3 cung hoàng đạo sau 'thịnh không suy', vận trình khởi sắc thấy rõ, tài lộc ùa đến như thủy triều lên - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Cung Ma Kết hầu hết là những người rất chăm chỉ, luôn biết nỗ lực để vươn lên cải thiện cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Vào đầu tuần tới, Ma Kết sẽ gặp được không ít cơ hội tốt để làm giàu, và tin vui là họ sẽ tiếp tục được thần tài chiếu cố, trở thành một trong những con giáp may mắn nhất.

Đặc biệt, điềm lành sẽ đến với họ ngay từ đầu tuần. Hãy chuẩn bị các nguồn lực thật tốt để có thể nắm bắt trọn vẹn, làm giàu một cách chính đáng và tự xây dựng cuộc sống theo cách của mình.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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