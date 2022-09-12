Đầu tuần rước lộc, giữa tuần đón phú quý, 3 con giáp ôm túi tiền vàng, làm giàu cực dễ, vươn tay chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 04:03

Vào nửa đầu tuần mới, những con giáp may mắn này sẽ được hưởng cuộc sống an yên, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân vốn chịu thương chịu khó, lại ham học hỏi. Họ luôn thích khám phá những điều mới lạ để mang nhiều kiến thức cho bản thân. Nhờ đó, con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người khác.

Tử vi học có nói, sang nửa đầu tuần mới, tuổi Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ.

Đầu tuần rước lộc, giữa tuần đón phú quý, 3 con giáp ôm túi tiền vàng, làm giàu cực dễ, vươn tay chạm đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, sang nửa đầu tuần mới, tuổi Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nửa đầu tuần mới dự đoán, con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Dậu khá rộng mở nhờ sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình. Tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước.

Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ. Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa cũng khá vượng với tuổi Dậu. 

Đầu tuần rước lộc, giữa tuần đón phú quý, 3 con giáp ôm túi tiền vàng, làm giàu cực dễ, vươn tay chạm đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Nửa đầu tuần mới dự đoán, con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Dậu khá rộng mở nhờ sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phát triển rất tốt trên con đường sự nghiệp khi sang nửa đầu tuần mới này. Bạn có thể nhận được sự nâng đỡ đến từ bạn bè hoặc người thân có quyền có chức, nhờ vậy mà mọi việc đều được tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều.

Nếu biết nắm bắt thời cơ càng này và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn vẫn sẽ được cấp trên trọng dụng, đạt được sự ưu ái của nhiều người có chức, có quyền trong tập thể. Từ đó cũng kéo theo tài lộc về nhà nườm nượp khiến bạn cũng không ngờ.

Đầu tuần rước lộc, giữa tuần đón phú quý, 3 con giáp ôm túi tiền vàng, làm giàu cực dễ, vươn tay chạm đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Người tuổi Tuất phát triển rất tốt trên con đường sự nghiệp khi sang nửa đầu tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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