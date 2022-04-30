Đầu tuần may mắn (2-3/5), tinh tú soi sáng, dẫn đường Thần Tài tìm gặp 4 con giáp này, lương về đầy túi, thành công theo đuổi, sự nghiệp lên hương

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp , dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong ngày thứ 2 đầu tuần. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Thìn

Thứ hai đầu tuần, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải cái bệnh “cả thèm chóng chán”, chỉ nhiệt tình lúc đầu. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng.

Trong chuyện tình cảm, có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn.

Tuổi Thân

Hôm nay, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Bạn có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.