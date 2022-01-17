Đầu tuần được Thần Tài ban lộc, '3 con giáp' số đỏ được thần phật trợ giúp phát tài phát lộc

Đầu tuần muôn vàn may mắn, vượng phát sẽ đến với 3 con giáp này khiến họ được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Thân có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần này có thể coi là thời điểm bội thu của bản mệnh. Con giáp này có thể đưa ra những quyết định dứt khoát, nắm chặt thời cơ. Vì vậy, bản mệnh dễ dàng có được bước tiến mới trong sự nghiệp.

Đường tài lộc khởi sắc rực rỡ, nguồn thu đến từ tay trái có khi còn lớn hơn cả nguồn thu nhập đến từ công việc chính.

Tuổi Tý

Nhờ tài ngoại giao thiên bẩm, Tý là cái tên đứng đầu danh sách những con giáp vượng quý nhân năm 2022. Đặc biệt, đầu tuần quý nhân sẽ giúp bạn mở ra những hướng đi mới. Từ đó, bạn có thể được lãnh đạo đánh giá cao, có cơ hội thăng tiến.

Phần lớn người tuổi Tý đã lên kế hoạch phát triển cho mình vì vậy họ cố gắng không ngừng để hoàn thành kế hoạch.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có ngôi sao may mắn phù trợ lại được quý nhân giúp đỡ nên có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Mặc dù nửa cuối năm nay Tân Sửu, con giáp này có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa. Chỉ cần tuổi Ngọ nhớ đề phòng những người xung quanh, tránh để tiểu nhân lừa gạt.

Đầu tuần tài vận của Ngọ tương đối tốt. Từ đầu tuần sau đến cuối tháng nếu biết nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì bạn sẽ có cơ hội phát tài nhanh chóng, tích lũy được một số tiền lớn.

Ảnh minh họa: internet

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Trong vòng 10 ngày, 3 con giáp đón lộc tiền bạc nhiều vô kể, giàu sang phú quý, có quý nhân phù trợ Tử vi dự báo những con giáp này sẽ đón lộc khí trời ban trong thời gian tới. Nhờ đó, vận trình của bản mệnh trong vòng 10 ngày nữa sẽ phát tài, tiền vào như nước.

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