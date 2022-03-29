Đầu tháng suôn sẻ, 3 con giáp "đầu xuôi đuôi lọt" đến hết tháng, đụng đến đâu ra tiền đến đó

Cùng xem tử vi con giáp nào may mắn trải dài từ suốt đầu tháng đến cuối tháng nhé!

Tuổi Mão

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục, mình không hề thua kém bất cứ ai. May mắn hơn, trong đầu tháng, tuổi Mão có quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn.

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Tuổi Tỵ

Bạn sẽ có những ngày đầu tháng vô cùng thuận lợi để giải quyết công việc. Quý nhân phù trợ giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn đọng trong suốt thời gian qua. Vận trình tài lộc được đà tăng trưởng. Doanh thu của người làm kinh doanh tăng nhanh giúp con giáp này có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại. Người làm công ăn lương cũng sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái.

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Tuổi Dậu

Xem tử vi tháng mới cho thấy đầu tháng tuổi Dậu xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé. Tình hình tài chính của Tuổi Dậu trong nguyên tháng có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui.

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*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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