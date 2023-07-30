Đầu tháng 8/2023: TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 06:12

Tử vi có nói, đầu tháng 8/2023, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Tuổi Tỵ

Những tuổi Rắn có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, xa cách nhưng khi thân thiết mới có thể nhận biết được trái tim ấp áp, sự nhiệt tình ẩn sâu bên trong của con giáp này. Chính vì thế người tuổi Tỵ dù ít bạn nhưng thường có những người bạn rất tốt, rất thân và chính họ là quý nhân đem lại may mắn.

Tử vi cho thấy, đầu tháng 8/2023, tuổi Tỵ có sự thay đổi về tài vận rất tốt, vượt trội so với năm ngoái, mọi phiền phức, khúc mắc về tài chính trước đây có thể được giải quyết triệt để. Đặc biệt, vận quý nhân giúp tuổi Tỵ đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này.

Đầu tháng 8/2023: TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những cầm tinh con Hổ có khả năng rất giỏi quan sát thái độ của mọi người xung quanh, hơn nữa họ lại có đầu óc thông minh hơn người, cộng thêm tính cách quyết đoán, dứt khoát nên một khi đã quyết tâm thì khó có ai bì kịp.

Đầu tháng 8/2023, vận trình tài lộc của người tuổi Hổ sẽ thăng cấp nhanh chóng, họ nhanh chóng thăng quan phát tài. Dần không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và lo lắng về tiền bạc, tài chính như năm trước nữa, có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống.

Đầu tháng 8/2023: TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhìn chung đầu tháng 8/2023, vận thế của người tuổi Dậu có sự chuyển biến mạnh mẽ, có thể nói là vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi. Đặc biệt, do tài vận vượng phát nên thời gian này, con giáp tuổi Dậu dễ dàng kiếm được tiền, đi đến đâu hay làm bất cứ việc gì cũng có cao nhân hướng dẫn, giúp đỡ tận tình nên thu nhập tăng nhanh phi mã.

Cuộc sống của những người tuổi Dậu kể từ lúc này sẽ vô cùng thoải mái, dư dả, không phải lo âu phiền muộn gì về tài chính. Ngoài ra, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Đầu tháng 8/2023: TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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