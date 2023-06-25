Đầu tháng 5 Âm lịch: 3 con giáp chính thức hết nghèo, trả sạch nợ nần, giàu có tột đỉnh

Thiên Ấn trao cho con giáp tuổi Hợi cơ hội giải quyết những bất mãn tại nơi làm việc, cũng như các vấn đề tình cảm được tháo gỡ. Nếu bạn muốn mọi việc đạt kết quả tốt hơn, hãy chú ý đến những gì người khác nghĩ, thay vì đặt trọng tâm vào bản thân.

Ngũ hành tương sinh cho thấy những dự đoán mà bạn từng nghĩ tới đã trở thành hiện thực. Việc này có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh của bạn vì hơn ai hết, bạn hiểu rõ mình đang làm gì với mục tiêu cụ thể như thế nào.

Lục Hợp che chở cho người độc thân có thể biến mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thành tình yêu, tuy nhiên nên thận trọng. Người đang tìm việc nên lưu tâm tới tính ổn định và thực tế nhiều hơn là mơ mộng viển vông.

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Tuổi Dậu

Nhờ Chính Quan trợ mệnh nên Dậu có thể yên tâm công tác trong tháng mới. Công sức của bạn bỏ ra cho công việc thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp. Những bạn đang xin việc, thi cử thì sắp có kết quả tốt, tất cả đều đã được định sẵn bởi số phận để đem lại may mắn cho bạn.

Xem tử vi vào đầu tháng 5 Âm lịch thấy đường tiền bạc của bản mệnh thuận lợi, thành quả trong công việc sẽ giúp bạn gặt hái những khoản tiền thưởng tuyệt vời. Người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, mang về những khoản lợi nhuận kha khá.

Nhưng cục diện ngũ hành Mộc Kim tương khắc cho biết con giáp này nên điều chỉnh lại tính cách và tâm trạng của mình trong ngày này. Sự cố chấp bảo thủ trong công việc và cuộc sống của tuổi này sẽ khiến nhiều người phật lòng.

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Tuổi Mùi

heo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào đầu tháng 5 Âm lịch hôm nay, Tuổi Mùi đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Mùi nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Mùi trong tháng 5 ÂL, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.