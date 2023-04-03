Đầu tháng 4 vận đen ra đi, giữa tháng may mắn đổ về, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên miết không thôi, hứng trọn cơn mưa tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 05:06

Tử vi dự đoán, thời gian từ đầu đến giữa tháng 4 sẽ có 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn tài lộc từ trời đất.

Tuổi Thân

Trong thời gian từ đầu đến giữa tháng 4, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Thế nên, nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn Thân đừng dại từ chối.

Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt. Chưa kể, bạn còn có cơ hội nhận một món tiền “khủng” từ bạn bè, người thân lộc lá tràn ngập.

Đầu tháng 4 vận đen ra đi, giữa tháng may mắn đổ về, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên miết không thôi, hứng trọn cơn mưa tiền vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng thời gian từ đầu đến giữa tháng 4, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Đầu tháng 4 vận đen ra đi, giữa tháng may mắn đổ về, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên miết không thôi, hứng trọn cơn mưa tiền vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh bản chất tuổi Tý hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra, họ sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Họ cũng phải trải qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại họ sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Tuổi Tý luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Trong thời gian từ đầu đến giữa tháng 4, Tý sẽ được bù đắp, may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ.

Đầu tháng 4 vận đen ra đi, giữa tháng may mắn đổ về, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên miết không thôi, hứng trọn cơn mưa tiền vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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