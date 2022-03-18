Đầu tháng 4, top 3 con giáp sau được THẦN TÀI ban cho tiền tỷ, đếm mỏi cả tay, tiêu mãi không hết khiến ai ai cũng ganh tị

Địa chi con giáp tuổi Tỵ là Tỵ Hỏa nên trong tháng 4 tạo nên “Tỵ Sửu cộng hợp kim cục”, hơn nữa Tuế Can Tâm Kim chính là Chính Tài Tinh của người tuổi Tỵ nên tài vận của người tuổi Tỵ vô cùng vượng phát.

Trong tháng 4 tới, người tuổi Tỵ không chỉ có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng mà còn thu được lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư và kinh doanh bên ngoài.

Đặc biệt về sự nghiệp, với sự thông minh tháo vát, người tuổi Tỵ có thể tạo nên sự đột phá trong công việc do đó rất nhanh chóng sẽ được thăng quan tiến chức, đồng thời nguồn thu nhập cũng sẽ tăng lên gấp ba, gấp bốn. Đây cũng là tháng có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm của con giáp này.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố trong tháng 4. Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn vốn mang số mệnh quý rồng, được thượng đế ban tặng cho vạn vận phú quý. Tất nhiên, trước khi được hưởng lộc trời, tuổi Thìn cũng phải trải qua vô vàn khó khăn, thử thách. Trong cuộc sống, con giáp này gặp không ít chông gai. Từ nhỏ, họ đã biết cách tự lập, lúc lớn lên cũng tự dựa vào năng lực bản thân để kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp.

Tử vi nói rằng, tháng 4 tới tuổi Thìn sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Khi đó những khó khăn, thử thách sẽ lùi lại phía sau và nhường chỗ cho những thành quả xứng đáng với công sức mà tuổi Thìn đã bỏ ra. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống tuổi Thìn sẽ thăng hoa sự nghiệp vững chắc, hôn nhân viên mãn. Bản mệnh luôn được quý nhân và các vị thần may mắn để ý nên cuộc sống hậu vận của tuổi Thìn ngày càng tốt đẹp và viên mãn hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bản chất rất lạc quan và nghiêm túc, chỉ cần họ quan tâm đến việc mình làm thì dù khó khăn đến đâu họ cũng sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt.

Bước sang tháng 4 năm nay, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi và đột phá lớn, một mặt kiếm tiền khá tốt, có phương cách độc đáo khó ai bì kịp. Mặt khác họ sẽ dễ thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, thể hiện được năng lực của bản thân, tất cả mọi người đều nhìn nhận, tán dương.

Trong giai đoạn này, chất lượng cuộc sống của họ cũng được cải thiện đáng kể do thu nhập tăng vọt, những lo lắng về kinh tế cũng tan biến.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.