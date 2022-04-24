Đầu tháng 4 âm lịch tới, Thần Tài mở ‘lộc hội’, 5 con giáp được chọn vào vòng quay may mắn, tiền tài cuồn cuộn kéo đến: Mão dư dả tiền bạc, Hợi được cấp trên trọng dụng

Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong tháng tới sẽ có nhiều tin vui. Khả năng cao là gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Cũng từ tháng 4 âm lịch này cho đến cuối năm, tuổi Tý sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà - sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Trong tháng 4 âm lịch sắp tới, người tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào.

Tuổi Mão

Nếu nói về khả năng tận dụng ưu điểm của bản thân để phát triển vượt bậc, không thể nào bỏ qua tuổi Mão. Trong cuộc sống, người tuổi Mão vốn là người nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Nhờ vậy, họ ít khi gặp phải rủi ro cũng như luôn đảm bảo được cuộc sống an ổn.

Trong tháng 4 âm lịch sắp tới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận và tình cảm đều chuyển biến theo xu hướng tích cực. Dù là không giàu có, kiếm được nhiều tiền như mong đợi thì cũng có lộc dư dả tiền bạc, khó khăn đều dễ dàng vượt qua.

Tuổi Mùi

Tháng 4 âm lịch những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn và cơ hội để phát triển về tài lộc. Bình sinh tuổi Mùi đã thích tiết kiệm, cầu tài, khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của họ sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ có lộc lớn.

Trong vòng 3 tháng tới, sự nghiệp của người tuổi Mùi cũng rất suôn sẻ và thuận lợi. Họ được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt gái được nhiều chiến tích về công danh lẫn thu nhập.

Tuổi Dậu

Vận khí của tuổi Dậu từ tháng 4 âm lịch cho đến cuối năm sẽ ngày càng tốt. Họ sẽ liên tục gặp được điềm lành và có người giúp đỡ trong mọi tình huống.

Song song với đó, công việc của người tuổi Dậu dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Dậu cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

Tuổi Hợi

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Hợi đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong tháng 4 âm lịch sắp tới, tuổi Hợi sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Hợi nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Hợi muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.