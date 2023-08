Đầu tháng 2/2023, 3 con giáp 'tạm biệt' kiếp nghèo, đổi đời giàu sang, phú quý an nhàn, tiền tài ngập lối

Dần là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục. Theo tử vi, đầu tháng 2/2023, những người làm ăn kinh doanh sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, tuổi Dần cần phát huy mọi thế mạnh để có thể gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đầu tháng 2/2023, người tuổi Hợi sẽ được sao may mắn chiếu rọi. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng, quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Từ đây đường tài vận của bản mệnh sẽ có những thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp của con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, tiền bạc đầy ắp. Những người tuổi Hợi làm gì cũng may mắn, dư dả khiến ai cũng ghen tỵ.

Trời sinh ra, người tuổi Hợi hiền lành nên đi đâu cũng có người nâng đỡ và Hợi sẽ lên như diều gặp gió, cuộc sống vô cùng giàu có, viên mãn không ai sánh bằng. Về mặt tình cảm, Hợi cũng là một người có trách nhiệm, yêu ai thì sẽ rất tình cảm, rất tận tâm nên những người tuổi Hợi nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực trong đời, thu được tình yêu ngọt ngào, tiền bạc đầy nhà, hôn nhân thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!