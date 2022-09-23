Đầu tháng 11 âm lịch, con giáp nào may mắn vượt bậc?

Những tháng cuối năm 2022 chính là giai đoạn thịnh vượng để tuổi Dậu phát triển mọi thứ. Ngày trước tuổi Dậu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên họ luôn tin vào khả năng của bản thân, luôn không ngừng cố gắng tiến về phía trước nên nhờ vậy sắp tới mọi thứ đều chuyển biến tích cực không ngờ.

Trong phương diện cuộc sống, thời gian tới tuổi Dậu sẽ mở rộng được nhiều mối quan hệ đáng mong chờ. Chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục cởi mở như họ hiện tại, thì thời gian tới sẽ có nhiều quý nhân tề tựu, giúp cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc hơn. Bước qua năm 2023, tuổi Dậu nếu không thành Rồng cũng thành Phượng, những tiền đề mà họ đã xây dựng, qua năm sau sẽ có cơ hội phát triển viên mãn.

Chuyên gia phong thủy Ngãi Phi Nhĩ tiết lộ, từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa, làm gì cũng được phù trợ và giúp đỡ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ bất ngờ. Từ giai đoạn này đến cuối năm là lúc thích hợp để phát triển công việc, nếu kết hợp làm ăn với người khác cũng dễ dàng thăng hoa, bùng nổ về tài lộc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng trong mùa đông, sự nghiệp của con giáp này sẽ tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Dần vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng.

Đầu tháng 11 Âm lịch, tử vi học có nói, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Tuổi Ngọ

Cuối năm 2022 là giai đoạn chuyển giao từ khó khăn sang khởi sắc của những người tuổi Ngọ. Năm 2021 đã để lại cho tuổi Ngọ nhiều sự mất mát, thậm chí đôi lúc lao đao về tinh thần, tuy nhiên tuổi Ngọ vốn lạc quan, yêu đời, đã dùng bản lĩnh của bản thân vượt qua tất cả. Những tháng cuối năm chính là giai đoạn lấy lại những gì đã mất của tuổi Ngọ, sự nghiệp không những thăng hoa mà tài vận cũng có nhiều điều đáng mong chờ.

Chuyên gia phong thủy Ngãi Phi Nhĩ tiết lộ, từ Rằm tháng 11 âm lịch đến năm 2023, tuổi Ngọ sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, bước vào năm 2023, tuổi Ngọ và năm Dần trong bộ "Tam Hợp" nên sự giàu có và phát tài sẽ sớm xuất hiện, bên cạnh đó còn thêm sự xuất hiện của sao cát tinh nên cuộc sống sẽ dần thăng hoa viên mãn, năm nay khó khăn bao nhiêu, năm sau sẽ được bù đắp bấy nhiêu.

Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay Rằm tháng 11 âm lịch, tài lộc của tuổi Ngọ đang có nhiều cải thiện đáng kể, có thể chưa thể giải quyết dứt điểm những khó khăn còn tồn đọng nhưng ít nhất mọi thứ đang dần khởi sắc, chỉ cần tuổi Ngọ tiếp tục chăm chỉ, thì về lâu về dài sẽ đạt được thành công đáng mơ ước. Trước mắt, Tết 2023 tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều thành quả xứng đáng cho nỗ lực của bản thân.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.